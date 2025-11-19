Servicio de agua en negocios vs. viviendas

El Constitucional ha establecido una diferencia en el caso del derecho al suministro del agua a la viviendas y a la de los locales comerciales.

Cuando se trata de viviendas, reiteró el criterio de que la suspensión al acceso a ese servicio vulnera el derecho a la dignidad humana y atenta contra el derecho a la salud, (TC-0019/20) mientras que en el caso de los negocios, señaló que “no puede ser considerado como un recurso esencial que requiera de la protección reforzada para considerar violatorio la suspensión al acceso por concepto de reclamo de pagos en el servicio o cuotas de mantenimiento (TC-1026-25).

De esa forma, rechazó una acción de amparo interpuesta por una dama en reclamo del suministro del agua en un negocio, luego que la administración de una plaza lo suspendió por incumplimiento del pago del mantenimiento.