La República Dominicana se ha erigido como un faro del crecimiento económico en América Latina, siendo un fenómeno celebrado por analistas y organismos internacionales. Las explicaciones tradicionales, ancladas en modelos macroeconómicos, apuntan a la inversión extranjera, la estabilidad política y la apertura comercial como los pilares de este éxito. Un análisis más audaz sugiere que la fórmula del “milagro” dominicano incluye un componente ignorado: su gente. Es hora de reivindicar el papel del “Homo Dominicus” como factor de este notable progreso.

El concepto de “Homo Dominicus”, propuesto por investigadores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, busca encapsular las características distintivas de la cultura y el comportamiento social dominicano. Hablamos de una idiosincrasia de notable flexibilidad en las relaciones económicas y sociales, manifestada en la informalidad y la aversión a la complejidad innecesaria.

¿Y si esa informalidad caracterizada con las formas aparentemente simplistas del dominicano promedio de abordar las cosas, en lugar de ser un obstáculo, fuera en realidad una manifestación de agilidad y adaptabilidad? ¿Y si esto fuera el lubricante secreto que da fluidez a nuestra maquinaria económica?

Nuestra hipótesis es que la forma de ser del dominicano tiene un papel en el crecimiento económico de la nación.

El autor es es profesor e Investigador de

PUCMM y fundador de scientia.do

Mientras que el mundo corporativo y las instituciones públicas de otros países de la región a menudo se ahogan en burocracia, reuniones interminables y procesos laberínticos, el dominicano busca instintivamente la ruta más corta hacia el “resolver”. Esta mentalidad no es sinónimo de falta de rigor, sino más bien de una eficacia pragmática que prioriza el resultado sobre el procedimiento.

Esta agilidad se manifiesta en todos los estratos de la economía. Se ve en el emprendedor que inicia un negocio de frutería debajo de un árbol en una esquina, con más ingenio que capital, en el gerente que cierra un acuerdo con un apretón de manos, y en la capacidad de nuestros equipos para improvisar y adaptarse con una velocidad que deja atónitos a sus homólogos de otras latitudes. Donde otros ven un problema, el Homo Dominicus ve una oportunidad para buscarse la vida, para “inventar”. Esta cultura del “resuelve” acelera la toma de decisiones y fomenta procesos de negocio más dinámicos y menos costosos.

La hipótesis es provocadora y necesaria, aunque este enfoque no busca romantizar la informalidad. Al contrario, pretende ofrecer una comprensión más integral y holística de nuestra idiosincrasia y su papel en lo económico, tanto positivo como negativo. Al entender cómo los rasgos del “Homo Dominicus” interactúan con la economía, se pueden diseñar políticas públicas más efectivas e inclusivas. Políticas que no solo se basen en indicadores macroeconómicos, sino que también aprovechen y fortalezcan las virtudes culturales de nuestra gente para asegurar un desarrollo que sea equitativo y sostenible.

En definitiva, el notable crecimiento económico de la República Dominicana no es solo una historia de cifras y políticas acertadas. Es, fundamentalmente, una historia humana. Es el reflejo de una sociedad que ha sabido convertir su particular forma de ser y de relacionarse en un activo económico. Es hora de que los análisis miren más allá de los números y reconozcan el invaluable aporte del “Homo Dominicus”, sea empresario, o trabajador, emprendedor o funcionario, como el verdadero protagonista de la prosperidad nacional.