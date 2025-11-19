Ciencia con coordenadas

Trabajar en investigación desde un país pequeño a veces nos recuerda que el conocimiento también tiene coordenadas. No porque la evidencia dependa del mapa o de su procedencia, sino porque, según mi experiencia, en muchas ocasiones el lugar donde se generan los datos influye en cómo se valoran. Para quienes investigamos desde países de ingresos bajos y medianos, como la República Dominicana, esto puede ocurrir, a veces de manera muy sutil. En mi caso, suele aparecer en las revisiones de artículos científicos con observaciones como: “Los hallazgos son interesantes, pero su relevancia es regional”.

Esa observación plantea una pregunta inevitable: ¿qué hace que un estudio tenga relevancia más “global”? ¿La temática que aborda o el país desde donde se produce?

En salud, pocas condiciones pueden calificarse como locales. La caries dental y la enfermedad periodontal, por ejemplo, están presentes en prácticamente todas las poblaciones humanas y figuran entre las enfermedades más comunes y con mayor carga a nivel global. Sus determinantes pueden variar, pero factores como el acceso a servicios de salud, la educación y las condiciones socioeconómicas las definen mejor. Aun así, cuando los datos provienen de un país como el nuestro, a menudo se les atribuye un valor limitado al contexto inmediato, como si debieran justificarse más que los estudios producidos en naciones con mayor infraestructura científica.

Entendemos, por supuesto, que hay estudios cuyos hallazgos no aportan elementos nuevos a la evidencia o que no introducen innovación metodológica. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Pero cuando un estudio está bien diseñado, responde a una pregunta relevante y genera datos sobre un fenómeno que no había sido previamente documentado, su valor no debería depender de la región donde fue realizado.

La ciencia se fortalece cuando integra diversidad.EXTERNA

Investigar desde aquí implica enfrentar retos estructurales: acceso a financiamiento, a tecnología y, con frecuencia, menor visibilidad internacional. Sin embargo, existe otro desafío menos evidente: demostrar repetidamente que la realidad que estudiamos es relevante más allá de nuestro territorio. Y lo es, incluso de manera muy significativa.

Los países como el nuestro concentran una gran parte de los problemas de salud del mundo. Vivimos en contextos donde las desigualdades se manifiestan con claridad y donde los sistemas de salud deben ser creativos para hacer más con menos. También son escenarios donde surgen innovaciones silenciosas: estrategias comunitarias, intervenciones de bajo costo, equipos interdisciplinarios que improvisan soluciones eficientes. Lejos de ser “regionales”, estas experiencias tienen un valor universal porque muestran cómo funcionan las políticas, los programas preventivos y las prácticas clínicas en condiciones reales, no ideales.

La ciencia se fortalece cuando integra diversidad, y esto incluye las condiciones sociales y el contexto propio de cada región. Por eso, recibir un comentario que califica una problemática como de interés únicamente regional, incluso cuando se trata de un estudio multicéntrico realizado en varios países de América Latina, me lleva a preguntarme si se haría ese mismo comentario si el estudio proviniera de lugares con coordenadas más al norte del mapa. Cada artículo publicado desde aquí amplía el mapa del conocimiento. Y ese mapa, si aspira a ser verdaderamente global, necesita incluir todas las coordenadas, también las nuestras.

La doctora Ninoska Abreu Placeres, Ph.D., es odontopediatra, especialista en cariología. Es directora del Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO-UNIBE) y miembro de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación.