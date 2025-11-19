Donde el capitán lo vea

En el Caribe se está jugando una pelota caliente. La política exterior del presidente Trump para con Latinoamérica es más activa que la de sus predecesores. Con décadas mirando para otro lado, nuevos jugadores entraron en el patio –“su” patio– y ahora, justo cuando Trump decide reordenar el tablero mundial, se sienten en la región las consecuencias soterradas de esa lucha por la hegemonía planetaria.

“Cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la yerba”, dice un proverbio africano, y, a buen entendedor, pocas palabras. Sin especular con constructos ideológicos o fantasear con vendettas históricas, la distancia entre Santo Domingo a Washington es de 2,367 km, y a Beijing, 13,492 km. Quizás, para el gobierno (tan temprano como octubre de 2020), eso pesó más que cualquier cosa al momento de romper la línea de acercamiento iniciada por Danilo Medina, y poner veto a la inversión china en ciertos sectores estratégicos (Aunque esto no pesó en el gobierno chino cuando el Covid-19, donde mostró su solidaridad para con el pueblo dominicano).

Lo dicho. Que el gobierno se cuadró a Washington y redobló las apuestas tras la victoria republicana, y, hasta ahora, la jugada le ha salido bien. Aunque “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, el presidente Trump ha dado muestras de que es amigo de sus amigos, y de que considera al pueblo dominicano como amigo de los Estados Unidos. Y ciertamente, lo somos.

Todas las administraciones democráticas –desde Balaguer hasta el presente– han sido consistentes en una política de apertura hacia el país del norte, y, en mayor o menor medida, todas se han beneficiado de su colaboración, ayuda y acceso preferencial a sus mercados.

El tablero del Caribe –la “frontera imperial”– se estremece. Pensar en qué quiere, busca o pretende el presidente Trump en Venezuela, es especular. Aunque lo cierto es que el despliegue de embarcaciones de todo tipo –armamento, marines y tropas regulares–, supone diariamente un gasto millonario que no puede ser indefinido y que necesariamente está afectado a un propósito con fecha cierta.

En esa lógica, el gobierno dominicano ha decido romper lanzas por el gobierno de Estados Unidos en su política de seguridad en el Caribe Sur, con todas las consecuencias geopolíticas que esto supone. Toca decir que, antes que Trump fuera electo –desde el mismo día de su 2da juramentación–, el presidente Abinader asumió una postura firme frente al gobierno venezolano y en defensa de la democracia de ese país.

La lucha contra el narcotráfico ha sido una constante del Estado dominicano, y el presidente Abinader ha cerrado filas con Estados Unidos al respecto; aumentando la colaboración interinstitucional, inteligencia, operativos y decomisos. Puede que la lucha contra el narcotráfico sea un simple pretexto imperial… pero hace bien el gobierno en apoyar a su aliado en su cruzada.

La política se nutre de realidades… y se alimenta con lealtades.