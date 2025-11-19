Cancelación Cumbre de las Américas y el fin del multilateralismo

En un momento en que Estados Unidos advertía el surgimiento de bloques de comercio que le eran desfavorables, tras haber abandonado el hemisferio, una Cumbre convocada por el Presidente Clinton – del 9 al 11 de diciembre de 1994 - procuró corregir el rumbo -para enfrentar a China y a la UE - lanzando el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA- de cuyo fracaso advertí en la Cumbre del año 2000 en Canadá y la solución fue la propuesta por nosotros: Acuerdos regionales como el Tratado de Centroamérica y RD y más tarde varios bilaterales. Entonces, la democracia era el sistema triunfante del siglo XX y Estados Unidos el abanderado del multilateralismo – que le colocó en el centro del protagonismo mundial – y garante del Estado de derecho.

Esa realidad ha desaparecido y la política de Estados Unidos varió desde el 20 de enero pasado con el regreso del presidente Donald Trump. Ahora el mercado interno de USA es un arma, no un instrumento de cooperación y los tratados de libre comercio se han convertido en trabas y de hecho USA ha ido denunciándolos: El poder blando dio paso a la línea dura, militar y económica.

En el ámbito político la realidad también es otra; la democracia – y el apoyo a ella - se ha debilitado, ya no se trata de Cuba, están Venezuela, Nicaragua y los desórdenes políticos en Perú o la disolución del Estado haitiano, entre otras situaciones ante las cuales la OEA, ha sido cuando menos, inoperante, de hecho, algunos países han planteado su salida.

Este año ante la “no invitación” de tres gobiernos, informaron que tampoco estarían México y Colombia, con lo que, ante la falta de interés de Estados Unidos, país promotor, era más que probable que tampoco estuviera Argentina y, por su situación interna – 8 presidentes en 10 años y todos presos o enjuiciados - que tampoco estuviera Perú: En resumen, no venía nadie geopolíticamente importante, excepto tal vez Brasil, cuyo líder, ante la crisis hemisférica busca jugar un papel de mediador.

Al margen de lo anteriormente indicado y de la situación interna de cada república americana, lo cierto es que la Cumbre de las Américas se canceló por falta de liderazgo del Gobierno dominicano que no logró probar su utilidad a Estados Unidos, que no tenía interés en tratar en grupo sus diferencias con Canadá, México o Colombia, ni en oír reparos sobre su nueva política militar y comercial hemisférica.

La Era de “lo políticamente correcto”, por el momento terminó junto con el multilateralismo y el imperio del derecho y entramos en la etapa de la realidad que consiste en que “quien paga la fiesta” decide la pieza que desea bailar: Estados Unidos mayoritariamente pagó los organismos de la ONU de asistencia social – como la OMC -, de derechos humanos, como la CDH y de estudios científicos, en particular climáticos, que beneficiaron al mundo y estos se dedicaron a criticarle. El presidente Trump decidió que ya estaba bueno y quitó el apoyo financiero a esos organismos, en unos casos y se retiró de otros y, si eso hizo con la ONU, cuanto más con la OEA y su Cumbre, ambos carentes de utilidad.

Siguiendo esa política de reordenamiento de sus relaciones políticas, militares y de comercio, llevó contra las cuerdas a la Unión Europea, atacando algunas de sus democracias y en medio de una guerra con Rusia, plantando condiciones en la OTAN al mismo tiempo que le imponía altos aranceles: Europa negoció de rodillas y, si eso fue con el viejo continente, a América Latina no le espera nada mejor, excepto concesionales bilaterales en materia arancelaria, como las otorgadas a El Salvador y Guatemala esta semana, que nos afectan pues les colocan en ventaja en relación con los productos nuestros que se venden en USA.

En el marco de esa realidad se convocó a la Comisión Económica de América Latina CELAC y la Unión Europea, órgano que originalmente buscó objetivos buenos, pero previos a la Era Trump: En este momento esos propósitos son inaceptables para Estados Unidos, independiente de que lo era especialmente el convocante, el presidente Gustavo Petro de Colombia y por ello nadie duda que el cuerpo diplomático de Estados Unidos hiciera saber su falta de entusiasmo por esa reunión.

El resultado fue que líderes que ya habían confirmado su presencia como Úrsula Von der Leyen, Enmanuel Macron y Friedrich Merz, entre otros, no asistieron; de un total de 60 países, 33 de América Latina y 27 de la Unión Europea, apenas llegaron nueve jefes de Estado o de Gobierno: Un fracaso total.

A contrapelo, previamente se celebraron reuniones en la OTAN que congregó a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y la Unión Europea, igualmente, casi al mismo tiempo los organismos regionales de Asia Pacífico, se reunieron en Corea del Sur y en Malasia y, a esos encuentros el presidente Trump sí asistió y en ellos aprovechó para cerrar importantes acuerdos, a veces con países adversos. Allí se reunió con Lula. A su regresó se reunió con un viejo y jurado enemigo, el actual presidente sirio Ahmed al-Charaa, a quien previamente sacó de la lista de terroristas para confirmar que USA no tiene amigos ni enemigos, solo intereses.

En América Latina, actualmente, no hay liderazgos. Lula da Silva está procurando recuperar el que hace años tuvo, México es un alma simpática en medio de una telaraña nacional en que apenas puede respirar, Argentina ha existido de espaldas al continente y, actualmente en medio de su crisis ha forjado una relación personal con Trump quien, momentáneamente le ha resuelto su problema financiero y, Canadá, que tiene condiciones para liderar, aunque tenga embajadas, mantiene pocas relaciones con el sur de América Latina y el Caribe, a pesar de lo simpático que cae Mark Carney.

De Chile no obstante su otrora milagro económico, con elecciones este domingo y una presidencia de Gabriel Boric, sin penas ni glorias, tampoco hay mucho que esperar: Las democracias enfermas de América carecen de interlocutores y, eso se agrava porque en varios países hay abortos democráticos, lideres antisistema de izquierda y derecha, populistas que vomitan los avances democráticos de los últimos 45 años cuando la democracia pareció florecer en todas las repúblicas excepto en Cuba.

Ese escenario de las Cumbres de las Américas previas ya no existe, por ello, si bien ha sido un fracaso por falta de liderazgo diplomático local, con la cancelación de la Cumbre, el Gobierno se ha salvado de hacer un ridículo.