De apagones y decretos

Que apagones generales hemos tenido siempre, es verdad, que al llegar el presente Gobierno teníamos menos apagones y un nivel mayor de estabilidad en el sistema energético, también es verdad.

RICARDO HERNANDEZ

Pero, el “black out”, del martes, no solo nos cogió de sorpresa, sino que transtornó la vida de buena parte de los dominicanos, en especial de quienes no tenemos equipos de emergencia, de quienes quedaron atrapados o se vieron forzados a buscar alternativas ante la interrupción de las actividades del Metro de Santo Domingo y del teleférico.

Admitámoslo, ahí sentimos en carne viva, los efectos del subdesarrollo del que aún no salimos, pese a años de crecimiento económico, pese a la transformación urbana de las grandes ciudades, el talón de Aquiles sigue estando ahí, en la incapacidad material de superar la deficiencia del sistema energético, de suministrar agua potable 24/7 a la creciente población del país, por muchos millones de turistas que recibamos cada año, por muchos edificios altos que tengamos, las falencias mayores siguen ahí.

Por eso cuando el expresidente Leonel Fernández criticó el apagón, diciendo que era un descuido injustificable, así como señalando la falla en las operaciones del Metro de Santo Domingo, como inexplicable, dado que este cuenta con plantas de emergencia con unos 40 megavatios, me sorprendió la reacción de funcionarios y periodistas de descalificar la critica alegando que era precipitada.

A usted puede gustarle o no el presidente de la Fuerza del Pueblo, a estas alturas, no deberíamos estar claros en que Fernández no es un improvisado, se caracteriza por dar respuestas medidas, estudiadas, desde su óptica, claro está, pero siempre con la ponderación de su condición de estadista.

Un reputado periodista llegó a calificarlo de, “campeón de los apagones”, el asunto es, que esa no es la discusión, la cuestión es si a estas alturas, con la capacidad instalada que tenemos, se justifica o no un apagón general. Si era verdad, como se demostró, que el Metro tenía sus plantas de emergencia, hasta don Celso, casi siempre prudente, se fue de bruces.

El presidente Luis Abinader, inusualmente callado para el estilo que le ha caracterizado, ha respondido con el librito de Balaguer, ya he dicho antes, que cada vez que la situación eléctrica se le calentaba, el viejo caudillo, quitaba al director y ganaba tiempo hasta que otra tanda de apagones empujaba un nuevo cambio.

La destitución del administrador de la Empresa Eléctrica Dominicana, ETED, y del director de la OPRET, no han hecho más que darle la razón a las críticas de Leonel.

Del nuevo incumbente de la ETED sabemos poco, excepto su formación profesional reseñada por la prensa, del de la OPRET, sabemos más, no todo bueno, ahora elevado al grupo exclusivo de, “Súper funcionarios”, a los que el gobierno asigna doble labor, ya que seguirá dirigiendo de forma “honorífica”, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana. FITRAM.

Es, en esa institución, donde Jhael Isa Tavarez, ha sido cuestionado, por los retrasos en el monorriel de Santiago, por la ruta del mismo y lo que es peor, por el costo final de la obra.

A los puertoplateños no nos hace ninguna gracia, el quizás, buen señor, porque fue el FITRAM, que fijó en 64 millones de dólares la solución del teleférico de esta ciudad, cuando el ministro de turismo había dicho, días después del cierre, que se estimaba en alrededor de 20 millones la solución.

En fin, que los decretos en cuestión buscan quitar presión, a la más larga, hasta ahora, “cadena de hechos desafortunados”, que tiene contra las cuerdas al Gobierno en estos días.