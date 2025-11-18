Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

UN MOMENTO

Sencillez

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

San Francisco de Asís, con su vida, nos enseña el verdadero sentido de la existencia: vivir siempre desde lo esencial, desde lo sencillo.

El ejemplo de este hombre nos sigue hablando hoy, después de tanto siglos. Es el hombre de la paz, de la naturaleza y de la humildad. Su vida sencilla nos ayuda a conducirnos en la vida.

Seamos sencillos en nuestra vida familiar, en las relaciones humanas, en el trabajo y en todo nuestros ambientes, a ejemplo de Francisco de Asís.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos..

