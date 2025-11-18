Ignacio Soto y SITRACODE

Un estudio reciente, firmado por Francisco Tavárez y Matías Bosch, señala que las remuneraciones por el trabajo de los dominicanos representan apenas el 22 % del PIB. El llamado crecimiento económico de las últimas décadas ha ido a parar a pocas manos, no a aquellas que han sido las principales protagonistas de ese crecimiento: la gente. La concentración de riquezas actual es una injusticia de lesa patria y un bochorno moral.

Corregir esa injusticia impuesta por las cúpulas de un sector empresarial insensible y permitida por gobiernos cómplices será, necesariamente, a través de la lucha organizada de los trabajadores dominicanos. De ahí la necesidad de conocer la historia del sindicalismo dominicano, y en especial del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (SITRACODE), gremio histórico (1962-1990), que supo defender los intereses de sus afiliados, formarlos e involucrarse solidariamente en todas las luchas por el bien común.

Esa historia la cuenta Ignacio Soto, legendario dirigente obrero y militante revolucionario, en un libro publicado junto con otros veteranos sindicalistas dominicanos por la Biblioteca Pública Miguel Ángel Muñiz. Una lectura indispensable para orientar y alimentar la lucha hoy.