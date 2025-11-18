Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Opinión

en la ruta

Aduanas y el MP

Avatar del César Duvernay
César Duvernay

Cuando se habla de contrabando de divisas, no se trata solo de un delito técnico sino de dinero sucio que erosiona la recaudación, distorsiona la competencia y abre la puerta a otras formas de crimen organizado. Por eso es tan relevante que la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público (MP) hayan decidido unir capacidades para perseguir y sancionar con mayor eficacia estos ilícitos.

Bajo la dirección de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, la DGA ha entendido que la modernización no puede quedarse solamente en la instalación de escáneres y tecnología de rayos X en los puertos y aeropuertos, sino que debe abarcar también el eslabón jurídico.

Y es que de nada sirve detectar cargamentos sospechosos si los expedientes llegan flojos a los tribunales. De ahí que el taller teórico–práctico sobre redacción de actas procesales en casos de contrabando de divisas, dirigido a administradores de aduanas, sea una pieza clave para blindar los casos desde el primer día. La capacitación forma parte de una amplia y cuidadosa agenda que incluye la nueva Ley General de Aduanas 168-21, sus reglamentos y la Ley 30-24 sobre centros logísticos, así como la articulación con la Ley 17-19 de Erradicación del Comercio Ilícito.

El que Aduanas y el Ministerio Público hablen el mismo idioma técnico y procesal significa más probabilidades de condenas, menos espacio para la impunidad y un mensaje claro a quienes utilizan el sistema financiero y las fronteras para burlar la ley.

En un momento donde que República Dominicana avanza en su consolidación como hub logístico y destino de inversión, la línea dura contra el contrabando de divisas es una buena noticia institucional; una garantía de seriedad para el país y una señal de respeto hacia quienes cumplen y compiten limpiamente.

