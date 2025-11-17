Cuando el presidente Donald Trump dijo “ya me decidí” sobre Venezuela, confesó que envió las tropas sin decisión alguna, sin planes ni estrategias, no sabía qué hacer.

¿Por qué lo hizo?

El 25 de agosto, los congresistas demócratas demandaron la entrega de documentos que implicarían a Trump en pedofilia. Ese mismo día, Trump envió las tropas; después, nos distrajeron con el cierre del gobierno.

Reabrieron el gobierno y publicaron documentos dañinos para Trump.

Trump tiene varios frentes abiertos, dentro y fuera del país; avanzar sobre Venezuela no le ayudará, al contrario.

Desde el fallido golpe de Estado a Hugo Chávez en 2023, Venezuela se prepara para una invasión estadounidense, apoyada por Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

Vietnam, Irak y Afganistán, sin el apoyo que tiene Venezuela, vencieron a Washington. Buscando una victoria resonante, Trump podría encontrar una humillante derrota final en Venezuela.