De López Rodríguez a Francisco Ozoria

Inmediatamente se produjo el nombramiento de Francisco Ozoria en sustitución del Arzobispo de Santo Domingo, el aún cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, comenzó a dar declaraciones y a fijar posiciones, que jamás Nicolás de Jesús asumiría, ya que este último ha demostrado en todos los años dedicado a la fe, una defensa inquebrantable a la soberanía nacional.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodriguez

Sin embargo el recién suspendido Arzobispo Ozoria, de inmediato comenzó a fijar posiciones que a todas luces proyectaban la idea, de una defensa a intereses foráneos, específicamente a los intereses haitianos.

En este ultimo año no nos olvidemos de que se denunciaron misas oficiadas en Creole que contaron con el silencia del Arzobispo Ozoria, ya que no fijo una posición dominicana ante la prensa nacional. Personalmente hemos asistido a misas oficiadas con ayudantes del sacerdote de turno de nacionalidad haitiana, hecho que puede comprobarse en varias parroquias. Se han proyectado misas donde feligreses han decidido abandonar la parroquia, por desfiles y cantos pronunciados en creole.

Monseñor Francisco Ozoria LISTIN DIARIO

Debo destacar que la fe cristiana no tiene una ciudadanía terrestre sino celestial, y que en este sentido no existen fronteras que impidan a la comunidad cristiana compartir sin reservas ni problemas, con nacionales de cualquier parte del mundo. Solo señalo los eventos sin sumar criticas personales al respecto.

Cabe destacar que, la posición del vaticano sobre este particular, ha sido totalmente concordante con el pensamiento globalista desde el papado de Francisco, donde se estimula la desaparición de fronteras y la aprobación de leyes donde se acepten migraciones y refugiados de cualquier parte del planeta.

Ahora, al informarse de manera oficial la suspensión del Arzobispo Ozoria, nos vinieron a la memoria esas precisiones desde sus inicios en este importante puesto designado por el clero.

Pero hablar de mala administración invita a muchos pensamientos, que pueden implicar manejos incorrectos del dinero, abusos de poder y hasta acoso moral o sexual en el trabajo. No olvidemos que tuvimos un caso donde el clérigo polaco fue destituido por temas relacionados con abusos sexuales y pedofilia, y eso destapó una tremenda caja de pandoras que aún luce tener sus raíces en muchas partes del mundo.

Mala administración puede ser cualquier cosa, falta de visión, incumplimiento con metas, errores e irregularidades en el manejo de los fondos y corrupción administrativa, que puede incluir malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.

El derecho canónico tiene sus reglas y su propio código, por eso habrá que esperar el conocimiento de causa sobre el particular, y la definición jurídica de la posición del Arzobispado frente al vaticano y la sociedad dominicana.

Mientras tanto se hacen especulaciones en las redes, y la gente comenta sobre la misma información que entregó el propio Ozoria a la prensa, donde se encuentran titulares que indican expresiones muy llamativas, por ejemplo: “el enemigo ganó”.

Se conocen también casos de obispos de la misma iglesia católica que ofician misas fuera de la ciudad capital, y que mantienen constantemente posiciones anti soberanía, pues han salido a la defensa de forma reiterada en los medios y las redes, de los intereses vecinos.

Aunque también se disfraza con posiciones oportunas frente a los grandes temas nacionales, y a veces parecen existir inclinaciones políticas, aunque no tenemos una Teocracia en el país.

Lo que tal vez pueda llamar más la atención, es que de repente unas cuantas barbas de la fe, podrían estar en remojo con esta suspensión del Arzobispo. Otras congregaciones, diócesis y hasta la misma iglesia protestante en el país, donde se han citado múltiples casos de temas relacionados con delitos de distinta índole.

Es importante recordar, que un cargo por elevado que sea, no importa que sea público o privado, religioso o no, civil o militar, no dota a quien lo ocupa de integridad ni honestidad.

Se supone, que el proceso de selección de personal, habrá considerado los elementos fundamentales antes de los nombramientos, incluyendo aspectos morales, éticos y competencias técnicas, para ocupar con calidad y eficiencia la posición.

Sin embargo se sabe, que una entrevista o recomendaciones muchas veces manipuladas por la conveniencia y los intereses que muchas veces están envueltos, hacen girar la rueda para permitir que algunos nombramientos salgan a favor de los representados.

Es triste observar como el liderazgo de toda la iglesia católica dominicana ahora es cuestionada, pues si la máxima autoridad comete “errores” de estos tipos, que se podría esperar de los demás que están en posiciones menores y que también manejan recursos.

El descredito, la desconfianza, la falta de ética, la imposibilidad de creer en el liderazgo político nacional, en los partidos, funcionarios, que se observaban desde la misma iglesia católica, la cual ha sabido duramente criticar por años, por aquello de la carta del episcopado, las famosas 7 palabras en semana santa, los sermones que han encarado de forma responsable los abusos desde el gobierno y sus funcionarios, ahora podrían no tendrían la fuerza acostumbrada, porque ciertamente hoy es factible decir con mucha precisión, que la iglesia ha estado en manos de Lutero.