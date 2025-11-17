ACNUR enemiga de RD

El pasado viernes se conoció la noticia de una votación en ONU sobre el tema de los refugiados y el apoyo a las políticas que viene realizando ACNUR, en la que Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay votaron en contra.

La resolución, que no tiene un carácter vinculante para los Estados, fue aprobada con voto favorable por República Dominicana (RD), lo que considero un grave error de la diplomacia dominicana y de la que responsabilizo al canciller Roberto Álvarez.

La realidad es que debimos votar en bloque con Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay, no sólo porque EE.UU, el presidente Trump y su canciller son los mayores aliados de RD, sino y de manera fundamental, por nuestros propios intereses nacionales que en el tema migratorio haitiano hemos sido atacados con mentiras e infamias por ese organismo de ONU.

Es ACNUR nuestro principal acusador en foros internacionales; es ACNUR el que ha propalado en el mundo que en RD hay apatridia contra cientos de miles de haitianos indocumentados, a los cuales según ellos debemos darle nacionalidad dominicana; es ACNUR el que ha hecho una campaña de difamación contra RD por las deportaciones de haitianos bajo el gobierno del presidente Abinader. ¿Por qué entonces tenemos que votar en favor de ACNUR?

La posición de Abinader ha sido enérgica y de defensa a la soberanía del país ante los arteros ataques de ACNUR a su política de deportaciones de haitianos. Por tanto, todas las posiciones de RD en foros internacionales tienen que ser coherentes con sus discursos públicos y es obligación del canciller hacer cumplir esa línea, sin escudarse en la vana excusa de que se trató de una votación sin importancia sobre una resolución declarativa no vinculante.

Creo que el canciller Roberto Álvarez, que según se ha informado está de salida en el cargo, no pensó en la conveniencia del país ni del gobierno de Abinader. Siempre ha sido un hombre vinculado a la ONU y organismos internacionales, de los que aspira a formar parte en el futuro. Lo correcto era votar en contra de tales políticas junto a EE.UU., Israel, Argentina y Paraguay. ¡ACNUR es enemiga de RD!