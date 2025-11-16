Quince minutos y un dolor de cabeza

Aproximadamente el viaje duró 15 minutos entre la confirmación y el desplazamiento duré una hora con el dolor de cabeza.

No sé si solo a mí me pasa, pero abordar un servicio de transporte a través de una plataforma a cualquier hora del día, me altera los nervios y alerta mi sistema, reflejándose en dolor de cabeza hasta después de llegar al destino.

No importa si el conductor es conversador “tiene cara de buena gente” o simplemente va en lo suyo, conduciendo, ya mi cerebro está condicionado a que está en zona insegura, aun cuando voy cómoda, sentada con aire, los vidrios al tope y con el seguro puesto.

Aunque esto último parece ser signo de seguridad al desplazarse por las calles de nuestro país, cuando se trata de un depredador no es más que una jaula de oro para indefensos pajaritos.

La inseguridad la da saber que tantas han hecho el mismo viaje y no han tenido el mismo destino, sobre todo sabiendo que el único que tiene las de ganar es el conductor, porque así lo protege su propio sistema.

“Avísame cuando llegues”, “compárteme tu ubicación”, “cualquier cosa extraña llámame”, “lleva gas pimienta”. Suena familiar, lo sé.

No he pasado por un momento incómodo, pero las estadísticas de desaparecidos y violaciones aumentan día tras día y están ahí. No hace falta que te pongas los zapatos para darte cuenta lo pequeño que te quedan y las ronchas que causan.

Está debe ser la tercera vez que escribo de este tema, y lamentablemente, tampoco será la última, mientras nos mantengamos con tantos dolores de cabeza, siempre mi pluma estará dispuesta.

Hace falta regulación y políticas que nos quiten la ansiedad y den sosiego.

Mientras suceda una falta, todas estamos en alerta.