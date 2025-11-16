Un escritor de novelas policiacas

Raúl Miranda me acaba de enviar su primera novela, “El caso Maldini”, dedicada y todo. Talvez, algunos lectores no conozcan a Raúl Miranda, pero otros sí. Habría que remontarse al año 1997 en el periódico La Nación, cuando él era estudiante de término de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y de inmediato comenzó a publicar artículos deportivos y de cine.

Llamó la atención del vespertino la agilidad de su escritura y el editor lo unió al equipo a fuego cruzado. Sus crónicas también se publicaban en el vecino periódico “El Siglo”, y eran destellos para entender su pasión por lo bueno y lo malo del séptimo arte.

En mi caso personal, no podía entender cómo un estudiante de término escribía a la vez sobre variados temas, jugaba al basket, y muchas veces cerraba la sección deportiva. Sus compañeras de clase que laboraban en los suplementos Tertulia y Lecturas de domingo, Mariel Acuña, Emelyn Baldera, Vielka Guzmán y Tania Polanco tampoco lo entendían, o eso creo.

Raúl demostró que había nacido para contar historias desde ángulos diversos y eso fue una especie de oasis hallado en una montaña rocosa. Después llegamos a Listín Diario, pero ahí le perdí la pista hasta que hace unos días abrí el sobre que contenía su primera novela y recordé al padre y esposo que ya era, conocí de sus trabajos en los Estados Unidos y su vocación de insistir en la profesión de contar historias.

Su novela publicada es policiaca. Su protagonista es un periodista que conoce por un noticiario local de la muerte de una famosa mujer, hallada sobre la cama de un hotel. Y va a cubrir el caso por su cuenta y riesgo. Comienza las pesquisas y va descubriendo una trama que sucede desde la misma redacción del diario donde se gana la vida, hasta el Palacio de Gobierno.

No voy a contar más, porque su lectura me sedujo lo suficiente como para no soltar el libro hasta el final. Raúl no es un escritor rebuscado, que inventa escenas, palabras y diálogos difíciles de entender. Por el contrario, su prosa se corresponde con el género elegido: sencilla, descriptiva, plana si se quiere, pero con una fluidez envidiable y una manera muy suya de llevarnos de la mano por todo el entorno de la protagonista hasta descubrir las manos marcadas por en el terrible asesinato, y sus posibles cómplices.

Otra virtud es la dominicanidad. Sus escenarios transcurren en el país, con personajes dominicanos vinculados al periodismo, a la policía y a los poderes militar y político. No es dominicana porque sus personajes y locaciones lo sean. Es porque en ella se respira un aire de sapiencia literaria.

El protagonista no es un Sherlock Holmes ni un Poirot, sabuesos ambos de la investigación, sino un simple comunicador social que se involucra en el caso por su intuición profesional.

Además, el libro transcurre sin sobresaltos: guía de la mano al lector, paso a paso, de la misma forma en que el protagonista va descubriendo la verdad oculta. Solo los mortales se asombran cuando ven pasar por la esquina de sus hogares la carroza del ultraje, He quedado también asombrado por esta entrega literaria, la que no pasará inadvertida. Raúl Miranda es un escritor. Podría tener algún que otro desliz a lo largo de sus páginas, pero solo pedantes y bribones se lo echarán en cara.

La necesidad de buscar información constante en la internet sobre asuntos mundiales va en contra del hábito de lectura. El lector de hoy desvía su mirada de obras impresas o digitales para concentrarse en las redes sociales. Después de pasar horas y horas frente a la pantalla seducido por fake news, queda muy poco tiempo para leer. Esa puede ser una de las causas del poco desarrollo intelectual de quienes pasamos años estudiando. Ahora, cualquiera habla de guerras, desastres, catástrofes, dictaduras y esperanzas. Pero no de lectura. No se afianzan conocimientos que solo los asiduos recurrentes a las páginas impresas pueden ofrecer.