Carreras STEM: Educación superior que potencia el desarrollo

Para el Estado dominicano y los líderes de las actividades económicas que más aportan a la formación del PIB nacional, el tema de la Educación Superior reviste —o debería revestir— destacada relevancia.

Las complejidades del mundo actual, la profunda y profusa interconexión entre economías, culturas y sociedades; el surgimiento incesante de saberes y su aplicación práctica al desarrollo de soluciones y tecnologías demandan ese nuevo profesional sobre cuyas espaldas y dedicación el progreso y la rentabilidad son posibles para, desde estas, ser distribuidas por las políticas públicas como columnas vertebrales de la Sociedad del Bienestar.

El reto mundial de sociedades, empresas, personas y líderes es participar con eficiencia y garantizadas posibilidades de rentabilidad en ese retador entorno.

Los desarrollos científicos y tecnológicos recientes obligan a las sociedades a interactuar con mercados, adaptándose a ellos y adaptándolos a sus posibilidades y realidades. Significa incorporar los cambios y tecnologías que los avances multisectoriales generan en los modos de vivir y en las posibilidades de hacer y producir. Son, a la vez, la fuente de nuevas demandas, incluyendo las de profesionales de grado superior, portadores de una formación teórico-práctica que los habilita para actuar con eficiencia y eficacia en los territorios repletos de retadoras oportunidades.

No es algo nuevo. A lo largo de la historia, los desarrollos científicos y sus aplicaciones al desarrollo tecnológico fraguaron en equipos y aparatos que, a su vez, obligaron —a quienes realizan actividades de investigación, productivas, mercadeo y gestión sociales— a acopiarlos porque su acumulación y progresiva incorporación a la gestión y ejecución de las tareas y procesos —internos y externos—, los hacen imprescindible para el éxito y la rentabilidad. Así es como los dispositivos y sus paradigmas crean cambiantes tecnosistemas, marcando la cultura desde la capacitación.

Estas variaciones han afectado y definido los modos de vida, de ser, actuar y pensar de la gente, cambiándolos por opciones más seguras, eficientes y menos costosas en tiempo y dinero, creando saltos culturales, caracterizando las opciones generacionales; enriqueciendo y variando las aspiraciones y los ideales... Y marginando a quienes no se integran.

La profundidad de sus efectos es directamente proporcional a su penetración. Una de sus aplicaciones más colosales, a veces subestimada, fue —antes del advenimiento del internet y después del vapor (buques, maquinarias y trenes)— la creación del motor de combustión interna, de dos a cuatro tiempos. Inició con el primer motor de dos tiempos creado por Jean Joseph Etienne Lenoir, en 1860, para continuar con su perfeccionamiento, al que se dedicaron Nicolaus Otto (1876) y Karl Benz, haciéndolos propulsables por gasolina y aplicándolo en un triciclo (1879). También los aportes de Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, creadores del primer vehículo cuadriciclo autopropulsado del mundo (1886). Juntos —o en oleadas— los ingenieros han construido al cambio del modo y medio de transportarse de la gente. A la vez, dieron origen a un aparato de vocación masiva: utilitario, ostensible y aspirado sin el cual no es posible hoy imaginar la vida.

Hacia la globalización del desarrollo

Los desarrollos científicos y tecnológicos secretos, acopiados por la humanidad desde los inicios y hasta el final de la II Guerra Mundial, eclosionaron como realidad 40 y 50 años más tarde: durante las décadas del 80 y el 90 del siglo XX y —como globalización— en el llamado 2K. Muchos vieron la luz en la sala de parto de las universidades. Gestados por la urgencia de satisfacer necesidades que la conflagración había creado y ahora se podían afrontar. Tras su término, desarrollaron hasta ser “liberados” para que desde ellos establecer la arquitectura y poner en práctica los rasgos estelares de la denominada la “sociedad del bienestar”, primero y la globalización, después.

El escenario que la nueva etapa de esta revolución industrial (digitalización, robótica y automatización) tiende a configurar y exige como condición de su existencia, es la reconfiguración de las sociedades desde la educación superior. Tareas a cargo de renovadas instituciones del campo, nuevos liderazgos y profesionales. Estos últimos, como es lógico, debían ser específicamente avituallados: con los saberes, habilidades y destrezas que les capacitan para hacer realidad las expectativas y los proyectos de los agentes económicos (industriales, financieros, “manufactureros”, comerciales, de servicios y otros) y de la gestión pública, incluyendo la seguridad. Hoy persisten como exigencias del nuevo clima de desarrollo científico técnico imperante, de la globalización y de la geopolítica. Juntos continuarán demandando este tipo de profesionales para actuar con un objetivo: armonizarse y articularse con el nuevo entorno y cultura, gestionando las oportunidades y retos propios del entorno variante y globalizado, bajo una clara noción de dominio y prevalencia: política, económico-industrial, militar, científica, tecnológica, cultural. Pocos saben que, efecto de ello, desde el 2010 el número de millonarios ha incrementado al igual que las riquezas que en sus manos.

Esa necesidad de recursos humanos capaces de articularse con esas oportunidades y de realizar las tareas que les son perentorias, continuará demandando nuevos perfiles profesionales capaces de interactuar en él.

Del Quadrivium a las universidades modernas y al STEM

Un poco de historia no estaría mal.

Aunque desde el Renacimiento y la Ilustración el Quadrivium venía superándose, los sistemas curriculares potenciaron su tendencia a sincronizarse con el desarrollo gracias a las demandas de los incesantes flujos de la revolución industrial ocurridos desde la Ilustración (siglos XVII y XVIII). Por su influjo, el sistema curricular de las siete artes liberales empezó a ser superado, hasta que las primeras universidades modernas lo pusieron en desuso, especialmente en Alemania, en el siglo XIX, cuando y donde Wilhelm von Humboldt, ministro de Educación de Prusia y rector de la universidad homónima, desarrolló y estableció el primer modelo de Universidad al amparo de un paradigma curricular que unificaba la enseñanza y la investigación (1810).

Inicialmente centrada en la Filosofía y las Ciencias naturales teóricas, se afirma que esta universidad Humbolt “sentó las bases para que la investigación académica, acompañada del trabajo experimental con instrumentos”, fuera incluida como función central de la educación superior. Según afirmó Hugo R. Navarro Contreras en su ponencia “La investigación en las universidades públicas estatales”, pronunciada en el “Taller sobre indicadores en ciencia y tecnología en Latinoamérica” (Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Academia Mexicana de Ciencias, México 2014).

Para este autor, la estructura de aquella universidad alemana, la Humboldt-Berlín, “enfocada a la enseñanza y la investigación, sirvió de modelo durante el siglo XIX a instituciones como la Universidad Johns Hopkins (primera IES dedicada a la investigación en Estados Unidos) y a otras muchas prestigiosas como la de Harvard”.

STEM, el nuevo modelo para las Instituciones de Educación Superior

Entre las características relevantes y esenciales de este modelo curricular de renovación continua, el autor citó las adoptadas por la Universidad Carnegie Mellon. Según Philip G. Altbach había establecido en “Pasado, presente y futuro de las universidades de investigación” (2011), son: a) los profesores son contratados para gestionar proyectos externos capaces de aportar una proporción importante del presupuesto universitario >30%; b) el centro debe fungir como “Universidad de Investigación-Extensiva”, produciendo al menos 50 doctorados por año en al menos 15 disciplinas, y c) “Universidad de Investigación-Intensiva”, logrando al menos 20 doctorados por año en al menos tres disciplinas.

Paralelo a esto, el modelo curricular de estas universidades se orienta a satisfacer las demandas que sobre el mercado educativo imponen los agentes económicos y los gobiernos de las sociedades. Se trata, como se ve, de una educación rentable a los fines del desarrollo y la gestión pública y del Estado; cuya demanda satisfecha fortalece las bases productivas y las diferentes modalidades tecnologizadas de las actividades económicas emergentes, establecidas o potenciales, confiriéndoles sostenibilidad y garantías. Bajo los influjos de estos factores, entre los cuales el enfoque en el desarrollo predomina, la educación superior continúa reconfigurándose, apoyada en la alternativa curricular conocida como STEM: opción educativa circunscrita a formar profesionales en carreras de impacto comprobado en el desarrollo: ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.

Ese mismo desarrollo tecnológico que actualiza y renueva, potencia la obsolescencia diaria de los saberes y los artefactos, a velocidad impresionante y en profundidad nunca antes vistos. Ha modelado un clima de persistente logros y cambios que las industrias y los mercados aspiran y asumen como reto y fascinada oportunidad. La competencia feroz en el campo de la innovación amparada en la investigación y enfocada en el rediseño de medios, modos, posibilidades, procesos e instrumentales termina ampliando el saber y el número de aplicaciones tecnológicas disponibles. En este reverso del modelo educativo subyace otra necesidad perentoria, creciente y constante: la actualización, una cualidad inherente e indispensable para la formación STEM.

Del 2K y la inteligencia artificial (IA)

Ese clima de formación en saberes actualizados, en la ampliación de las capacidades aplicables al desarrollo de tecnologías y a la generación de artefactos define, sucintamente, la educación servida desde instituciones de educación superior (IES) acogidas al modelo de universidades investigadoras y, en especial, a este sistema curricular hoy en auge: STEM.

Aunque existente desde antes, aunque no asumida como filosofoía integral del proceso educativo, a ella se debe el impulso alcanzado por las sociedades hacia la hoy cuasi general digitalización: transferencia de data entre computadoras remotas, mediante pulsos electromagnéticos. Fue logrado por primera vez el 29 de octubre de 1969, momento del parto del Internet: significó digitar la palabra “LOGIN” para que el computador a acceder respondiera solicitando el usuario y la contraseña para ingresar.

Fue cuando por primera vez dos computadoras separadas por entre 573 y 603 km de distancia una de la otra quedaron conectadas. Para hacerlo, se usaron dos módulos IMP (Procesadores de Mensajes de Interfaz, por sus siglas en inglés) instalados en ellas: una en la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), y la otra en una diferente, localizada en el Instituto Stanford de Investigaciones (SRI), de la universidad homónima. El hecho constituyó una aplicación de la llamada “teoría de la comunicación” formulada por Claude Shannon en su artículo "Una Teoría Matemática de la Comunicación", de 1948, publicado en 1949 como libro homónimo. En aquel, prologado por Shannon y Weaver, se establecieron los fundamentos de la “codificación eficiente” y la transmisión de información digital a través de un canal. Esa teoría estableció, por primera vez, la unidad de medida de la información en bits (0 o 1) y utilizó el modelo de comunicación (fuente, transmisor, canal, receptor y destino) formulado por esos autores, para optimizar la transmisión, lo cual Joseph Carl Robnett Licklider se había propuesto aplicar y aplicó para desarrollar la "Red Intergaláctica de Computadoras", red pionera que inspiró el proyecto ArpaNet, precursor del actual Internet. Bajo el mandato de Robnett Licklider se inició el desarrollo de esa red global, la cual eclosionaría entre los años ochenta y noventa del siglo XX como la www.

La formación en computación, pues, constituyó una de las primeras exigencias de las nuevas áreas de formación del profesional demandado por el mercado, las industrias y los gobiernos, enfocados en lo que hoy se denomina STEM. La Universidad de Cambridge, por su parte, se constituyó en la primera universidad del mundo en ofrecerla mediante el primer programa de "Ciencias de la Computación", en 1953.

Esta carrera ilustra la adecuación de las universidades al nuevo entorno y su enfoque en satisfacer las demandas sociales y del desarrollo para las cuales las STEM ofrecen una gran oportunidad y atractivo quedando en la cancha del sector empleador y los gobiernos decidir si crearán políticas salariales y condiciones laborales que garanticen que los egresados de estas carreras cursadas en el país o el exterior puedan ser retenidos.

En nuestra próxima entrega abordaremos aspectos de este estado situacional.