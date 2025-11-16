La abstinencia alcohólica está de moda

El consumo de alcohol en nuestras sociedades está más que aceptado socialmente; una normalidad que hace ver “raro” al que no consume, e incluso se le aísla. La típica frase “no me fío de las personas que no beben” tiene muchas connotaciones negativas. Esa necesidad de pertenecer se ve cuestionada solo por el hecho de no consumir, como si apostar por tu salud estuviera condenado por la sociedad.

Esa inversión de las industrias para facturar sin mirar las consecuencias, porque no les importan, como siempre, vale más que la salud de los ciudadanos.

Y, como dice la canción “Morocha” del artista argentino Alejo Isakk: “Por la plata baila el mono y conozco un par de simios”.

Cada 15 de noviembre la Organización Mundial de la Salud instauró el “Día Mundial sin Alcohol” con el objetivo principal de fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de adolescentes y jóvenes de todas las regiones del mundo, para controlar el consumo de esta sustancia.

El Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030, aprobado por los Estados Miembros de la OMS, tiene por objeto “Reducir el consumo nocivo de alcohol mediante estrategias eficaces y basadas en la evidencia a nivel nacional, regional y mundial”. En el plan se detallan seis esferas clave para la adopción de medidas: estrategias e intervenciones de gran repercusión, promoción y sensibilización, alianzas y coordinación, apoyo técnico y creación de capacidad, producción de conocimientos y sistemas de información, y movilización de recursos.

Es interesante, ahora más que nunca, ser conscientes de este día y hacer autocrítica como sociedad alcoholizada. Vamos a comer donde una abuela, una tía o a una comida de amigos, y durante el aperitivo hay consumo de alcohol; en el primer plato, un vino especial; en el segundo, otro vino aún más especial; y después, licores para la digestión.

¿Cómo mantenerse abstemio cuando todas las miradas críticas están esperando que extiendas la mano y adueñarte de la lata de turno repleta de alcohol? Y viene la otra pregunta: ¿Por qué no bebes? Te ven como el raro, cuando en realidad debería ser a la inversa: “¿Por qué tienes que beber siempre?”

Algún consumidor de alcohol se inventó, que brindar con agua trae mala suerte. Es incluso contradictorio brindar con alcohol y decir “salud”, cuando es esa sustancia la que te arrebata la salud sin preguntar.

En el estudio realizado por Gallup en Washington D.C., “Drinking Rate at New Low as Alcohol Concerns Surge”, se arrojan datos interesantes sobre la nueva mentalidad que están generando las nuevas generaciones.

“Los hábitos de consumo de alcohol en Estados Unidos están cambiando a raíz de la reevaluación, por parte de la comunidad médica, de los efectos del alcohol en la salud. Tras décadas de relativa estabilidad en la proporción de adultos estadounidenses que beben, Gallup ha documentado tres años consecutivos de descenso en la tasa de consumo en EE. UU., a medida que se acumulan las investigaciones que respaldan la idea de que ‘ninguna cantidad de alcohol es segura’.”

“Entre los estadounidenses que beben, los patrones de consumo están cambiando. Un mínimo histórico del 24% de los bebedores afirma haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, mientras que el 40% afirma que ha pasado más de una semana desde su último consumo, el porcentaje más alto desde el año 2000.”

Datos muy tranquilizantes y reveladores de lo que puede mejorar nuestra salud en los próximos años.

La implicación de las nuevas generaciones es clave para cambiar la forma de consumo de alcohol, pero se necesitan recursos humanos y económicos para llevar a cabo un plan preventivo. La prevención es la clave, dar información sobre los efectos del consumo de sustancias, hablar sin estigmatizar y escuchar de forma activa es la mejor vía para mantener una vida lo más sobria y consciente posible.

Es, además, la mejor herencia para las próximas generaciones, esas que aún no existen pero que merecen la mejor información sin manipulación y una apuesta firme por el cuidado, buenos hábitos, una vida consciente y una calidad de vida adecuada.

Porque somos merecedores de cuidar algo tan preciado: nuestro templo, nuestro cuerpo.