Las reformas de Magín Diaz

Debemos tomar en serio al Ministro de Hacienda y Economía, Magín Diaz, cuando señala que la reforma debe de fortalecer la confianza, y debe de ser razonable y equitativa.

Recientemente el ministro Diaz resaltó que durante los gobiernos del PLD se realizaron varias reformas fiscales, creando y aumentando tasas, y que pese a ellas, la presión fiscal no aumentó. Parece que por sus palabras se podría señalar que fueron reformas mal diseñadas, como mal diseñada fue el fracasado intento de reforma que reformularon las actuales autoridades, y que fue retirada a tiempo por el rechazo que la misma concitó en la población.

Las reformas del PLD aumentaron tasas impositivas, y no subieron la presión fiscal esperada, porque dichos aumentos solo funcionaron, para elevar las evasiones del impuesto sobre la renta al 44%, y la del ITBI al 60%. O sea que, existen las tasas impositivas ya bastantes elevadas, muy superiores a la media de la región, que estimulan la evasión, para realizar una verdadera reforma del cobro, que es lo que realmente se necesita. Cobrar para fortalecer la confianza de los que pagan. Porque eso es lo que hay que reformar aquí; eliminar la ineficiencia como opera el gobierno en el no cobro de los impuestos que se deben de cobrar; en el populista no cobro de las tarifas eléctricas, con 42% de pérdidas, que las pagan los mismos pagadores de siempre; eliminar las deficiencias en la entrega de edificaciones defectuosas, que no las pueden habitar desde el primer día, los dizque beneficiados de la llamada vivienda infeliz, que pagan elevadas tasas de interés, porque no son autos de ferias, y ya sin que aparezcan los bonos que abaratan el inicial. Penalizar ejemplarmente a los responsables de construir escuelas sin terminar, y con fallas estructurales, y carreteras echas a retazos, y destruidas desde las primeras lluvias, porque no se gasta el dinero en los materiales que se deben de gastar, y con esos ejemplos se demuestra, hasta qué nivel de profundidad aquí hay que reformar la calidad de la enseñanza, porque los que salen desde las aulas no han entendido lo que han aprendido, en responsabilidad pública y calidad profesional, según las pruebas nacionales demuestran. Por eso estamos como estamos. Con apagones generales provocados por aprendices, y por la carencia de capacidades técnicas y de manejos administrativos. En esas llagas sí hay que hacer reformas, para curarlas y tapar las carencias de la calidad y pulcritud de los funcionarios públicos, como lo demuestran los miles de millones de impuestos pagados con esta baja presión y que no obstante se pierden, en las gargantas corruptas de las pus que está saliendo en el empleo de los llamados gastos sociales, principalmente los subsidiados, en compras irregulares de miles de millones de pesos.

En estos dos aspectos, es que se deben de encaminar cualquiera de las pretendidas reformas; en cobrar lo que no se cobra, para que la presión tributaria aumente a 24% del PIB, y las pérdidas eléctricas se reduzcan, y por tanto hayan menos transferencias y más disponibilidades de recursos para inversiones y no se coman US$ 1700 millones de los pocos impuestos que se mal colectan; y en cerrar la llave de los gastos excesivos en unos famosos planes sociales, que solo están llenando el bolsillo de los corruptos que ya están saliendo a la luz pública.

Y por cierto, para los ignorantes políticos oficialistas, que todavía vocean que no hay gastos de inversión, porque no hay ingresos al no aprobarse la fallida reforma. Los invitamos a realizar su tarea y a leer con detenimiento lo que implicaba esa cacareada reforma. Parece que son parte de los que leen sin entender lo que leen.

1. Dicha fallida reforma, mantenía el déficit al mismo nivel del 3% del PIB, porque los 110 mil millones esperados, se destinaban a seguir llenando la barriga de los gastos corrientes de los políticos, los mal llamados sociales, y que ya sabemos cómo se los están usando, cuando escuchamos las declaraciones ofrecidas por el Director de Contrataciones Públicas, a un programa semanal de una famosa periodista dominicana.

2. Porque mantener el mismo nivel del déficit, era una reforma fallida porque no reducía la deuda, y los pagos de los intereses, pues se iban a seguir llenando, el mismo boquete del déficit fiscal con nuevas deudas.

Por eso esperamos, que la nuevas llamadas reformas no sean las de la hipocresía para derrumbar y no fortalecer la confianza y que realmente se reforme donde se debe de reformar, disminuyendo entre estos, las evasiones de un sector informal que se resuelve eliminando la cesantía, por ingresos laborales que generan más efectivos ingresos a los trabajadores; y creando un monotributo que además elimine la maldita burocracia que tiene atosigado a este país, con una carga desproporcionada de empleomanía, que casi llega al millón, con elevado costo improductivo para el resto de la población. De esta forma, la reforma va a ser razonable y equitativa, tal como la aspira, el ministro de Hacienda, Magín Diaz.