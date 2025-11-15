El primer sermón de Pedro

Tras la llegada del Espíritu Santo, Pedro pronunció su primer sermón sobre Jesús, subrayando tres puntos principales: Su crucifixión, resurrección y exaltación. En este sentido, el apóstol dijo: “…a este (Jesús), entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole…”; luego especificó: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos”, y finalmente dijo: “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. Para concluir, Pedro hizo la invitación pertinente: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”. ¿Resultado? Tres mil almas aceptaron a Cristo. Fue el día más grande en la historia de la iglesia.

A continuación, los creyentes “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones” (ver Hechos 2:14-42).