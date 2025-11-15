La hookah (pipa de agua) y su salud

La hookah es un dispositivo que se emplea para fumar tabaco de distintos sabores, así como otras plantas.

Costumbres muy común en países del medio oriente que con el pasar del tiempo los jóvenes de países Latinoamericanos y del Caribe han adoptado en sustitución del tabaco tradicional, bajo la falsa creencia de que es inofensiva y no causa ningún daño a la salud, contrario al cigarrillo o tabaco.

Según la Organización Mundial de la Salud, una sesión de hookah por una hora completa es equivalente a fumase unos 100 cigarrillos, algo que resulta bastante perjudicial para la salud.

Un reciente estudio realizado por la OMS demostró que el humo de la hookah, a pesar de ser helado y filtrado, es tan dañino como el cigarrillo, en especial para los pulmones, que son los más afectados por el humo.

El hecho de que la hookah o pipa contenga agua dentro del recipiente no quiere decir que sea menos nociva para la salud, ya que el agua no filtra los elementos carcinógenos del humo de la misma, como son el alquitrán, monóxido de carbono y nicotina; además de que no solo está siendo utilizada para inhalar plantas con sabores, sino también sustancias prohibidas o drogas controladas.

Dentro de las enfermedades relacionadas con esa nueva moda están: Obstrucciones de las vías respiratorias, hepatitis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como bronquitis y asma, aumento el riesgo de padecer cáncer de pulmón, infecciones graves de la boca y caries dentales, también puede provocar accesos cerebrales o sinusitis y debido a que diferentes personas comparten la boquilla, se arriesgan a contaminarse de herpes y tuberculosis.

Las mujeres embarazadas que inhalen ese humo pueden afectar al bebe, el cual puede desarrollar el síndrome del tabaquismo fetal.

En muchos países los jóvenes y adolescentes son los más vulnerables a este tipo de vicio y que en los últimos años se ha convertido en una moda; una nueva forma de diversión utilizada mayormente en fiestas juveniles.

En algunos centros de ventas de bebidas alcohólicas la hookah se alquila por horas, aprovechando el auge de la misma para obtener mayores beneficios económicos.

Instruyamos a nuestros hijos adolescentes sobre los riesgos de fumar en hookah o pipa de agua.