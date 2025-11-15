Elogio a mi vehemencia

Me sirve este tiempo para recordar cosas que parecieron olvidadas. Y quiero traer una muestra que se me apareció cuando reflexionaba acerca de mi vehemencia en el tiempo de aplicación de las Leyes del Programa Social Agrario del Presidente Balaguer.

Era el año ´72 del pasado siglo y como fui tan activo en aquellas tareas pasé a ser quien veía con más frecuencia al Presidente entre los veinte amigos que formábamos las Comisiones para la aplicación de las Leyes, que tantas expectativas y reacciones provocaran en múltiples sectores de la vida nacional.

De hecho, aquel maestro del poder, sin decirlo, me fue convirtiendo en una especie de veedor de todo el conjunto de aquellas tareas apasionantes. He contado otras veces algunas de esas entrevistas muy reservadas que prohijaban mi vehemencia y la complacencia obvia del Jefe de Estado al compartir detalles y aspectos diversísimos que se suscitaban en aquellos esfuerzos.

“Fue violentamente irrespetada al intentar interrumpirla, pero no pudieron, porque la autoridad estaba allí presente oyéndola con mucho interés. Se volvieron los enojos contra ésta y yo no desperdicié el momento para responderles con las leyes en las manos, naturalmente.”

“El discurso fue una palma de fuego. Lo que más desagradó a aquellos insensatos fue cuando aludí a las quinientas tareas como área máxima y la obligación legal de transferir al Estado el exceso, algo que se pagaría a su justo precio, pero, que estarían por saber lo de la cuota parte que estuvo retenida por ellos durante muchos años, requerida por el Estado en ocasión del establecimiento de estos canales de riego. Ahí fue la de Troya, pero la sangre no llegó al río.”

“Se retiraron los impertinentes y todo terminó satisfactoriamente. Eso sí, le confieso que el testimonio de la anciana me arrancó el alma. Me pareció en un momento que hablaba la rectitud de mi madre y creo que me salió la primera infancia que propiamente me marcó para siempre mi simpatía por los del campo.”

“A esto se agregó que la oradora en forma sorprendente, dijo: A usted hay que cuidarlo mucho, porque usted es uno de los nuestros. Los pobres del campo lo necesitamos; y esa gente es capaz de todo. Yo lo encomiendo a la Virgen en mis ruegos.”

Balaguer pareció emocionarse con el relato y me dijo: “Precisamente te hice llamar porque me preocupó tu seguridad después de saber de la palma de fuego de que me hablas, cosa que no expresa la información que recibí. Tu vehemencia es y será mientras viva, una realidad, porque es la misma de tu padre. Y, debo decirte, entre los muchos frentes que tienes abiertos, además de tu respaldo a las Leyes Agrarias, con tus advertencias sobre los peligros de la Droga y tus polémicas políticas, muchas de ellas alrededor de mi gobierno, ninguno es más ciego y peligroso que el de la tenencia de la tierra, en medio de un proceso justo de reforma como el nuestro.”

Le dije entonces: Además, soy Rodríguez, pero esta vehemencia no viene de la tribuna penal, sino del campo, porque soy un convencido de que si no cumplimos el Programa, el futuro de la República será muy oscuro. Ese campo se va a rebelar, pero no ahora, como piensan los de izquierda, porque sigue siendo una cantera de nuestros soldados; se sentirá su presencia en su descendencia cuando emigren a la capital y los pueblos mayores y se formen barrios marginales de desarraigados, que no se sentirán ser del campo, pero los atraerá la ira de pobreza continua y de ahí la turbación y el gran desorden de la seguridad tanto pública como individual será un verdadero infierno para la convivencia.

Balaguer, inolvidable, reflexionó: “La vehemencia es riesgosa, pero necesaria, cuando se reclama lo justo; se torna odiosa cuando se esgrimen mentiras. Ese ha sido tu mérito; desde luego, hay que cuidarte como a todo aquél que se abandere a cometidos honrados y serios, porque en el mundo éstos están más expuestos a daños que los rufianes simuladores.”

Viendo cuanto ocurre hoy, lejos de alegrarme de haber tenido razón, me entristezco cuando advierto el acierto de aquella vehemencia reclamatoria de justicia social tan desoída, como fuera la mía.