La educomunicación ante la transformación digital

La revolución digital prometió democratizar el acceso al conocimiento, pero en el camino ha redefinido silenciosamente las reglas del juego educativo y comunicativo. Hoy, nos encontramos entre la autonomía y el algoritmo. En el aula, en los medios y en las redes sociales, el protagonismo humano parece ceder espacio a las plataformas, a los sistemas de gestión y, más recientemente, a la inteligencia artificial. En ese contexto, la educomunicación, más que una estrategia pedagógica, se convierte en un acto de resistencia cultural.

Durante años, el discurso de la transformación digital ha estado cargado de entusiasmo. Se nos ha dicho que la tecnología conecta, agiliza e innova. Y sí, lo hace. Pero es también mucho más. Rara vez se cuestiona qué tipo de pensamiento fomenta esa conexión permanente y qué consecuencias tiene para la autonomía crítica de los ciudadanos. Las pantallas han logrado lo que los sistemas educativos tradicionales no consiguieron: homogeneizar el pensamiento creativo.

Hoy, los estudiantes navegan entre contenidos diseñados por algoritmos que priorizan la emoción sobre la reflexión, mientras los docentes luchan por mantener la atención en un entorno donde lo instantáneo vale más que lo profundo. El reto ya no es solo enseñar a usar herramientas digitales, sino formar sujetos capaces de pensar con y contra ellas.

La educomunicación —esa intersección entre educación, comunicación y cultura— nació para promover la lectura crítica de los medios. Pero su papel en la era digital se amplía: debe ser la brújula ética y cognitiva que nos ayude a discernir entre información y manipulación, entre participación y consumo. La alfabetización mediática ya no puede limitarse a saber “usar” una plataforma; implica comprender quién la controla, qué intereses la mueven y cómo moldea nuestra percepción del mundo.

Paradójicamente, el discurso de la innovación tecnológica suele invisibilizar estas preguntas. Se celebran las aulas inteligentes, los chatbots educativos y los cursos automatizados, mientras se deja de hablar de pensamiento crítico, de ciudadanía digital y de comunicación dialógica. En nombre del progreso, corremos el riesgo de delegar la educación en los algoritmos y la empatía en la nube.

La verdadera transformación digital no debería medirse por el número de dispositivos conectados, sino por la capacidad de conectar personas, ideas y valores. Educar y comunicar en tiempos de algoritmos exige recuperar el sentido humanista de ambas prácticas. No se trata de desconfiar de la tecnología, sino de redefinir su propósito al servicio de la autonomía, la creatividad y la conciencia social.

En este escenario, las universidades tienen un papel decisivo en la educomunicación ante la transformación digital. Son espacios de reflexión crítica, innovación pedagógica y producción de conocimiento orientado al uso ético y creativo de las tecnologías. Su misión no se limita a incorporar herramientas digitales, sino a formar ciudadanos capaces de comprender, interpretar y transformar los entornos mediáticos desde una mirada crítica y participativa. A través de la investigación, la formación docente y la vinculación social, las universidades pueden impulsar una educomunicación que promueva la inclusión, el pensamiento reflexivo y la construcción de una cultura digital verdaderamente democrática.

Mientras las plataformas perfeccionan su poder de influencia, la educomunicación asume una tarea urgente: formar ciudadanos capaces de mirar más allá del brillo de la pantalla y escuchar la voz detrás del código comunicativo. Porque en la era digital, desarrollar el pensamiento crítico sigue siendo el acto más humano —y más revolucionario— de todo.

La autora es profesora titular y directora de la Dirección de Artes y Comunicación

de la Universidad APEC