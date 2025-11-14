El Salto de la Pulga

1 Se avecina un conflicto de envergadura, entre un prominente médico dominicano y el Ministerio de Turismo, por ilegal ocupación de propiedad privada del médico, en Nizao.

2 En febrero, cuando 105 generales y almirantes alcancen la edad de retiro, ¿se procederá según la Ley Orgánica, o ésta seguirá siendo marioneta del sector político?

3 Antes de hacer homenaje a alguien, hágase investigación a fondo, porque se está glorificando nombres que cargan graves manchas.

4 Quien usted menos imagina, es candidato a ser reclamado por Estados Unidos bajo acusación de tráfico de drogas. Puede que haya figuras políticas de primer orden.

5 El hijo de Pepín declaró a la prensa que apoya la propuesta de Omar Fernández sobre la indexación salarial. ¿Una señal?

6 Las construcciones están mermando y el costo por metro subiendo. Hay zonas de la Capital donde el M2 cuesta igual que en Buenos Aires (US$2,600)

7 El Poder Ejecutivo devolvió al Congreso la Ley de residuos sólidos, pidiendo eliminar el art. 20 que afecta a las cementeras. Jejé.

8 Que la demanda de divorcio de la diputada fuera presentada el mismo día en que

solicitaban en extradición a su esposo, podría ser pura coincidencia, ¿no le parece?

9 Como los macos descubiertos del 2020 en adelante no producen conclusiones judiciales, la Cámara de Cuentas sigue escarbando de ahí para atrás. ¿Buscando efectos políticos?

10 ¡Suegras, cuidado con los yernos! Ahora, cuando cometen feminicidio, están incluyendo a la suegra. Ocurrió de nuevo en La Vega.

11 Viendo la tendencia actual en el mundo, si no se incentiva y protege al productor nacional, aquí la vamos a pasar mal.

12 La población dominicana en New York se ha reducido en un 13%, porque en esa ciudad es difícil lidiar con los costos de los alquileres, “taxes” y alimentación.

13 En Verón, un haitiano y un dominicano se mataron a puñaladas por el amor de una mujer que, ahora sin opción, caerá en manos de tercero. ¡Tontos!

14 Ahora resulta que la virgen María no concede gracias, según el Vaticano. Se espera reacción de las feministas…

15 Elon Musk tendrá un salario de $274 millones de dólares DIARIOS. ¿Qué NO se puede hacer con un sueldito así?