Día Mundial de la Diabetes. ¡Buenas Nuevas!

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a crear conciencia sobre una enfermedad que afecta a más de 589 millones de personas en el mundo, mientras que 634,8 millones presentan intolerancia a la glucosa.

Con el propósito de abordar este desafío común, se celebrará la Jornada Diabetes: Un Reto Común, un encuentro de sociedades científicas que busca integrar estrategias basadas en la evidencia científica para mejorar la prevención, atención y tratamiento de la diabetes en la República Dominicana.

Durante el evento se discutirán políticas públicas en diabetes y se presentarán nuevos enfoques terapéuticos. Contaremos con la participación de expertos nacionales e internacionales, así como con la presencia de las autoridades de salud del país.

¡Buenas nuevas!

Este año tenemos motivos para celebrar: el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la inclusión de nuevas moléculas para el tratamiento de la diabetes en 2024, decisión ratificada el 31 de octubre de 2025. Este importante avance representa un paso trascendental hacia una mejor atención de los pacientes con diabetes en nuestro país.

Sin embargo, este logro debe complementarse con la implementación de políticas públicas sostenibles y una estrategia nacional fundamentada en evidencias científicas.

Programa de la Jornada

La jornada se llevará a cabo del 14 al 15 de noviembre e incluirá una variedad de ponencias y paneles sobre temas de alto interés, entre ellos el manejo de la hipertensión en pacientes con diabetes. Políticas públicas en diabetes. Nuevos enfoques terapéuticos. Innovaciones tecnológicas. Modelos predictivos e inteligencia artificial. Prevención de comorbilidades como hipertensión y osteoporosis.

Algunos de los temas y ponentes destacados son:

“Atando cabos en enfermedades crónicas / Síndrome cardio-reno-hepato-metabólico” – Dr. Juan Mauricio Vera Zertuche

“Semaglutida y el cambio de rumbo de la disfunción metabólica hepática” – Dr. Juan Carlos Garnica

“Manejo de la hipertensión en el paciente con diabetes mellitus” – Dra. Dilcia Rodríguez

Además, se celebrará un conversatorio de expertos, donde se abordarán preguntas sobre la diabetes, las políticas públicas, los tratamientos más recientes y las estrategias de prevención.

El acto inaugural estará a cargo del Ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, mientras que la Dra. Dharuelly D’Asa, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ofrecerá la conferencia “Políticas públicas en diabetes: legislación actual”.

Avances en monitorización continua: Dra. María Hernández

Modelos predictivos e inteligencia artificial en diabetes: Dra. Jenny Cepeda

Diabetes y Osteoporosis. Dr. Casimiro Velazco.

Síndrome cardiovascular renal-metabólico: estado del arte. Dr. Yulino Castillo.

Compromiso y futuro

La Jornada Diabetes representa un espacio fundamental para los profesionales de la salud y los pacientes diabéticos, al ofrecer una plataforma para actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer compromisos institucionales.

Nuestro llamado es a reforzar las acciones de prevención, fomentar la implementación de tecnología para el monitoreo de la glucemia —de modo que cada paciente diabético dominicano cuente con su glucómetro—, para prevenir complicaciones agudas y crónicas.

La implementación de protocolos para el manejo de la diabetes, además de impulsar políticas para que las moléculas modernas puedan llegar a precios asequibles, prevención de la obesidad, y realizar una convivencia amistosa con el medioambiente para eliminar los disruptores hormonales que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad.

El Día Mundial de la Diabetes es, sin duda, una oportunidad para renovar nuestra esperanza y nuestro compromiso con la salud, la ciencia y la vida.