“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación”, Salmo 90:1.

La Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos (ADEE) celebra, este sábado 15 de noviembre de 2025, su 69 aniversario de fundación.

Casi siete décadas proclamando el evangelio en las aulas secundarias y universitarias del país. Dios ha mostrado su fidelidad sobre generaciones de estudiantes y profesionales.

Vinculada al mundo a través de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (CIEE), la ADEE destaca la militancia de quienes se han enrolado a la fe cristiana desde la escuela.

Sin dudas, aquí conocimos el “Cristianismo básico” y la certeza de “Creer es también pensar”.