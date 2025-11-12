La discusión no es nueva. Hace más de 25 años apoyé en editoriales, como director de Ultima Hora, la discusión de propuestas del momento sobre que los militares y policías tuvieran el derecho a votar en las elecciones nacionales. Y hoy retomo el tema, en el mismo ánimo.

La discusión ha vuelto a la palestra, esta vez en voz de una jueza del Tribunal Constitucional, quien lo planteó en un discurso durante las celebraciones del Día de la Constitución. Habría que reformar la Constitución, para decidir sobre este estatus ha dicho, correctamente, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Hoy República Dominicana es uno de los cinco países del continente – también Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay- que mantiene la prohibición del voto de los militares, aquí también de los policías.

El continente vivió muchos años bajo el peso de las odiosas dictaduras militares, ‘norma’ que fue dando un giro por los procesos electorales democráticos. Hasta los ‘70, República Dominicana vivió el temor a ese poder militar, que en ocasiones trató de imponerse.

El artículo 252, acápite 3, de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas “son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”, mientras que el artículo 22 indica: “Son derechos de ciudadanas y ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”. Una aparente contradicción, pues ser “ciudadano” no se discrimina de si es civil o militar. Es, sencillamente, ciudadano.

Hace tiempo, los militares dominicanos han pasado de beligerantes y dictadores, a civilistas. El que voten, como cualquier otro ciudadano, creo fortalecería más nuestro sistema institucional.

Volveré sobre el tema.

