Indexéis y haréis justicia.

Cuando Puerto Plata era chiquito, y andábamos a pie, era inevitable pasar frente al viejo Palacio de Justicia, hacia y desde el Colegio Hilda Basden en donde hice dos años y al Colegio San Felipe donde hice el bachillerato.

El edificio a un costado del parque central, cuyas ventanas daban a la calle, nos permitía ver los juicios que allí se daban, si postulaban figuras como Manuel María Muñiz, Pachungo, Félix Castillo, Rómulo Briceño, que para entonces era fiscal, nos parábamos a verlos.

Mi entrañable amigo que el cáncer nos arrebató en la flor de la juventud, el brillante abogado, Juan Patricio Guzmán Arias, Juancito, insistió mucho en que estudiara derecho, por una supuesta elocuencia que él veía en mí y que yo nunca he visto.

De esa época la expresión que más retumba en mi memoria, es como al concluir sus argumentos, los abogados y fiscales finalizaban inexorablemente, con un: “Y haréis justicia, magistrado”.

Lo he recordado vívidamente ahora que, al calor de la propuesta del joven senador y abogado, Omar Fernández, de que se indexen los salarios para que el cobro del Impuesto Sobre la Renta, ISR, se aplique a partir de los 52 mil pesos, como manda la ley, se han escuchado tantas opiniones, unas a favor y otras que buscan poner en entredicho el reclamo.

Lo propuesto por el legislador, es de justicia, porque lo manda la ley, concretamente el artículo 327 del Código Tributario, que olímpicamente se viola, desde el 2017, ha recibido el respaldo de obispos, sindicalistas y de empresarios, como José Alfredo Corripio.

Cuando Omar Fernández plantea revisar subsidios ante el hecho de que el Ministerio de Hacienda, dice que las personas viviendo por debajo de la línea de pobreza son 707,714 y los beneficiarios de aliméntate son 1,386,852, plantea racionalidad.

Mientras hay hogares viviendo en pobreza que no han conseguido nunca una tarjeta, hay algunos en donde hay hasta 4 tarjetas. Esta misma semana Gloria Reyes declaraba que la pobreza monetaria se ha reducido en casi 10 puntos en estos 5 años, lo que ha provocado que miles de dominicanos salieran de los programas asistenciales, si hay gente saliendo de los programas, por miles, hay ahorros importantes, “elemental mi querido Watson”, ¿verdad?

Este Gobierno alcanzó el poder con la promesa de eficientizar el gasto público, corregir distorsiones de subsidios que ha estas alturas no tienen razón de ser, nadie habla por ejemplo de los subsidios a los combustibles, para sólo mencionar un caso.

Quien gana, 35, 37 o 45 mil pesos, está sintiendo en carne viva el incremento de los precios de los artículos básicos y de los principales servicios, algo que, desde luego no sienten, ministros, legisladores y directores generales, que además de sus lujosos salarios, con las compensaciones adicionales de gastos de representación, combustible, etc, compensan con creces y salen ganando, el descuento que le hacen del ISR.

La indexación beneficia a una franja de personas, que ni están en el límite de la pobreza, ni en el extremo del bienestar, batallando por llegar a fin de mes con lo que ganan, no son esos, además, quienes tienen que financiar la asistencia social, los programas sociales tienen que financiarse de lo que se le cobra a los que más pueden y a las grandes corporaciones, como se puede intentar justificar la violación de la ley en perjuicio de una clase media baja, ahogada por los incrementos de precios, con el argumento de que perjudicaría la asistencia social, no son esos quintiles los que tienen que financiar los programas sociales.

El tema es que toca abocarse a una discusión seria, para corregir en el menor plazo posible esta distorsión, este abuso.

Indexéis y haréis justicia.