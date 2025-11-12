El calor del hogar

Ningún ser humano debería vivir sin familia, sin cariño, sin un hogar donde se sienta seguro, querido y aceptado.

La familia es el lugar donde nacen los afectos, donde aprendemos a amar y a ser amados, a compartir lo que somos y tenemos.

Sin ese calor humano, la vida se vuelve fría y vacía, porque el corazón necesita vínculos que le den sentido y esperanza.

Cuidemos nuestras familias, protejamos sus valores y hagamos de cada hogar un refugio donde reine la comprensión, la paz y la ternura. Allí se aprende a ser verdaderamente humano.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.