¡Un presidentazo!

Entre otras cosas creo que ser presidente de este país es sencillamente una misión que debe cansar hasta la saciedad.

Todo o casi todo es culpa del presidente de la República, y desde la falta de arroz en un colmado hasta el precio de una cerveza es la culpa del ejecutivo.

Tenemos un presidente de 24 horas todos los días, que habla con la prensa todos los lunes, y está al tanto de todo lo que pasa en el país y el mundo que pueda afectarnos.

Hay una oposición perversa y llena de dinero que no perdona una, que usa los recursos timados al pueblo, dólares y pesos, para pagar una campaña rastrera en las redes sociales.

Así las cosas hay que admitir también que los hombres que acompañan al presidente Luis Abinader no están a su altura ni siquiera para responder con hechos ciertos las acusaciones.

Nunca había estado el país y la democracia mejor servida, una pena que el presidente se pasó de demócrata con un candado a la reelección que ya nos debe comenzar a preocupar.