Unas palabras para Ella

Este espacio de hoy lo tenía destinado para abundar sobre este año jubilar que va terminando. Sin embargo, he sentido hoy una moción especial Madre Santísima de dirigirte palabras de amor y agradecimiento infinito no solo de mi parte, sino del pueblo fiel que reconoce en tí tu condición excepcional de ser la Omnipotencia Suplicante de nuestras vidas pero sobretodo nuestras almas.

Madre querida, los que tratamos de cobijarnos incesantemente bajo tu manto, conocemos de tu gran humildad, y que no eres buscadora de títulos, porque tu único objetivo es agradar a Jesús. Nadie màs aparte del Padre y el Espíritu Santo le conoce mejor. Y tú si sabes como glorificarle, buscando siempre hacer Su Voluntad. Voluntad divina que quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Por eso, no te bastó dar el Sí para que Jesús viniera al mundo como uno como nosotros. El tuvo la dicha de nacer de tí, de ser nutrido materialmente y sobretodo espiritualmente de tí junto a San José, Jesús el ungido por el Espíritu Santo connatural a su esencia.

Lo que es más que admirable fue tu condición de discípula fiel que nunca le abandonó y estuviste firme y de pie frente a su tormentosa muerte de cruz. Creo que nunca habrá forma de asimilar el sufrimiento dantesco que viviste, y agrego de forma contundente, todavía amando y perdonándonos por nuestra maldad. Cumpliste de forma perfecta la Voluntad del Padre. ¿Sigo?

¿Qué sería la Iglesia sin tí Madre querida? ¿Cómo no recordar que fuiste tú quien animaba a los discípulos en esa hora funesta donde muchos habían perdido la fe. Tú no. Y todavía hoy, al leer tantos desprecios a través de las redes sociales me lasceran el alma junto a mis hermanos en la fe.

Madre admirable, a pesar de que en tu paso por este mundo obtuviste una calificación sobresaliente, todavía y desde otra latitud espiritual nos sigues acompañando y acercando a Jesús. Sí Madre, con la sana doctrina de la tradición de la Iglesia una vez màs me hago eco que si bien es cierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino más excelso para llegar a Jesús.

A Jesús por María como grandes santos nos han recomendado. TOTUS TOUS te digo con San Juan Pablo II.

Estamos claros, que Jesús te nos regaló como Madre, y te digo con todos los que te amamos y agradecemos: "Ave María, Gratia Plena".