Marcelo Bermúdez, guerrillero ejemplar

El auténtico revolucionario es aquel que vive subvirtiendo la historia al servicio de una causa común. Marcelo Bermúdez era uno de ellos. A pesar de nacer rodeado de riquezas, Marcelo dedicó su vida a perseguir la justicia social en la Tierra. Desde su primera juventud, se unió a la lucha clandestina antitrujillista, por lo que sufrió torturas en La 40. Ajusticiado el tirano y ante el golpe de Estado contra Bosch en 1963, participó junto a Manolo Tavárez y sus compañeros en el levantamiento armado catorcista del 28 de noviembre de 1963. En las “escarpadas montañas de Quisqueya” fue uno de los mejores guerrilleros.

Luego de sobrevivir al asesinato de sus compañeros en Manaclas, Marcelo continuaría, por otros medios, el espíritu libertario del proyecto verdinegro que nunca abandonó. Su obra pictórica y escultórica, en la que retrata los rostros de sus compañeros, de manera abstracta como figurada, era la forma de mantener encendida la memoria de aquellos años.

Marcelo y Bacho fueron hermanos de ideas y de afectos. Marcelo cuidó a Bacho hasta el final. Bacho siempre tenía lágrimas en los ojos al evocarlo. Hoy rendimos homenaje a un guerrillero ejemplar y profundamente humano. Gracias por tanto, Marcelo.