Cuando la esperanza se vuelve un riesgo

Nueva York volvió a sorprender al mundo. No por sus rascacielos ni por su caos creativo, sino por una elección que desafió todos los manuales tradicionales del poder. Un joven legislador, Zohran Mamdani, inmigrante, musulmán y sin una maquinaria política de respaldo, derrotó al establishment demócrata con una fórmula que parece imbatible en los tiempos que corren: indignación, promesa de cambio y movilización emocional. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante el renacimiento de la democracia o frente al nacimiento de una nueva ilusión colectiva que, tarde o temprano, puede volverse en su contra?

Hay que reconocer el mérito. Mamdani comprendió mejor que nadie el estado emocional de una ciudad fatigada. Supo hablarles a los jóvenes endeudados, a los inquilinos atrapados por alquileres imposibles, a los trabajadores invisibles que sienten que el sistema pertenece a otros. Lo hizo con autenticidad: caminando barrios, recaudando centavos digitales y prometiendo lo que nadie más se atrevía a prometer. Transporte público gratuito, alquileres congelados, 200,000 viviendas nuevas, supermercados administrados por la ciudad e impuestos a los millonarios para financiarlo todo. ¿Revolución? ¿O populismo envuelto en poesía política?

Aquí surge la pregunta que incomoda: ¿es legítimo ganar ofreciendo lo que aún no existe, sabiendo que su costo fiscal lo vuelve casi irrealizable? ¿Estamos transformando la política en un mercado de ilusiones, donde vence quien promete más y no quien explica mejor cómo hacerlo? La democracia necesita sueños, sí. Pero también necesita verdad, límites y responsabilidad.

Lo inquietante no es solo lo que Mamdani propone, sino por qué funciona. Funciona porque millones de personas están cansadas de escuchar lo mismo de siempre. Funciona porque cuando el establishment deja de escuchar, aparece quien grita. Y cuando la clase política se refugia en tecnicismos, surge quien promete lo imposible con la serenidad de quien se sabe escuchado. En ese vacío emocional crece el populismo: no como ideología, sino como atajo afectivo hacia el poder.

Muchos celebran su victoria como una rebelión moral. Otros la temen como una pendiente resbaladiza. Yo me hago otra pregunta: ¿qué ocurre cuando descubrimos que gobernar no es tan fácil como prometer? La ecuación conocida es PERSUASIÓN + MOVILIZACIÓN. Pero hay una tercera variable, silenciosa y exigente, que define la verdadera política: GESTIÓN. Ganar votos es un acto de voluntad; gobernar una ciudad como Nueva York es un acto de realidad.

El establishment demócrata perdió no solo por sus errores, sino por su desconexión estructural. Ignoró las ansiedades reales de la gente y, cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. La campaña de Mamdani no fue meramente progresista; fue quirúrgica, emocional, culturalmente astuta. Enfrentarla con miedo, con etiquetas de “comunismo” o con advertencias federales solo reforzó su narrativa de resistencia frente al poder.

Y sin embargo, más allá del entusiasmo y la épica electoral, queda una duda legítima: ¿qué pasa cuando la esperanza ofrecida se convierte en frustración? La historia enseña que las promesas imposibles no solo decepcionan: erosionan la confianza pública y alimentan el cinismo colectivo. Y una democracia cínica es terreno fértil para los extremos, de cualquier signo ideológico.

Nueva York no eligió solo a un alcalde. Eligió un espejo. En él se reflejan las democracias del siglo XXI: sociedades cansadas, élites ensimismadas, jóvenes impacientes y políticos que descubrieron que prometerlo todo es más rentable que explicarlo todo. La victoria de Mamdani no debe ser ni ignorada ni idealizada. Debe ser comprendida.

Porque la verdadera pregunta no es cómo se gana una elección. La verdadera pregunta —la que define el destino de cualquier democracia— es: ¿cómo se gobierna después de haber prometido el cielo?