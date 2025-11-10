Tecnología, Servicios Públicos y Desarrollo Humano: Una Mirada desde la Administración Pública

En un mundo marcado por la transformación tecnológica, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial (IA) afectará nuestras vidas, sino cómo asegurarnos que lo haga para bien. La República Dominicana, país de desarrollo humano alto según el más reciente Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentra ante una oportunidad histórica: convertir la IA y los servicios públicos digitales en verdaderos habilitadores del desarrollo humano, la equidad y el bienestar colectivo.

Los resultados del estudio nacional sobre inteligencia artificial y desarrollo humano realizado por PNUD, son reveladores. Casi el 70% de los encuestados ya utiliza herramientas de IA más de una vez por semana. Este uso va más allá del entretenimiento y abarca áreas fundamentales como la educación, el trabajo, la salud y el acceso a servicios públicos. En otras palabras, la IA ya está transformando silenciosamente cómo las personas resuelven problemas, toman decisiones y construyen su futuro.

Desde el Ministerio de Administración Pública (MAP) hemos asumido con claridad este desafío. Apostamos por un Estado ágil, ético y centrado en las personas. Un Estado capaz de anticiparse a las necesidades ciudadanas, reducir las brechas y garantizar derechos a través de herramientas tecnológicas confiables, inclusivas y eficientes.

Esta visión está plenamente alineada con dos de los principales instrumentos estratégicos en materia de digitalización: la Agenda Digital 2030, que articula nuestra hoja de ruta hacia la digitalización del Estado, y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2030, que define una IA orientada al bien común, a la protección de derechos y a la innovación con impacto social.

En coherencia con estos compromisos, República Dominicana se encuentra actualmente implementando dos herramientas clave del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el Artificial Intelligence Readiness Assessment (AILA) y el Digital Readiness Assessment (DRA). Ambas evaluaciones, lideradas por el MAP y el PNUD, nos permitirán medir el nivel de preparación institucional, normativa, ética y tecnológica del país para el despliegue de soluciones digitales e inteligentes centradas en el desarrollo humano. Estos instrumentos son fundamentales para trazar políticas públicas informadas y diseñar servicios digitales más efectivos y sostenibles.

El estudio también revela que más del 33% de los ciudadanos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para interactuar con servicios públicos digitales, tales como consultas de salud, presentación de reclamos o trámites administrativos. Este hallazgo respalda y valida los esfuerzos que venimos impulsando junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para establecer el Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública, una iniciativa que busca dotar a la administración pública de un nuevo marco institucional, tecnológico y operativo para la digitalización de procesos y la gestión eficiente de los recursos públicos, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo, en alianza con el Banco Mundial, estamos desarrollando un Sistema Integrado de Servicios Públicos Digitales orientado a mejorar la experiencia ciudadana y a utilizar inteligencia artificial para anticiparse a las necesidades de las personas. Este sistema se articula a través del portal gob.do, y fortalece componentes estratégicos como la Carpeta Ciudadana, la firma digital gubernamental, la Cuenta Única Gubernamental y la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, en estrecha coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Estos avances representan pasos concretos hacia un Estado más proactivo, más inteligente y, sobre todo, más cercano a la ciudadanía.

Además, un 73% de la población considera que aprender sobre IA puede abrirle nuevas oportunidades laborales. Este dato reafirma la urgencia de una transformación del servicio público que ponga énfasis en la capacitación digital, la ética del dato, el pensamiento crítico y la innovación responsable.

Sabemos que los desafíos son muchos, pero también sabemos que la IA no es buena ni mala por sí misma: su impacto dependerá de cómo la diseñemos, cómo la gobernemos y, sobre todo, para quién la pongamos a trabajar. Por eso, desde el MAP, junto a la OGTIC impulsamos una gobernanza ética y equitativa de la IA, con marcos normativos claros, participación ciudadana y estándares públicos de confianza, protección de datos y no discriminación.

El desarrollo humano no se limita al crecimiento económico, implica expandir las libertades reales de las personas y fortalecer su capacidad de adaptabilidad a las nuevas exigencias de su entorno local y global. La tecnología, y en especial la IA, puede ser una poderosa aliada en ese camino, siempre que no perdamos de vista lo esencial: que el centro del proceso no es el algoritmo, es el ser humano.

La República Dominicana tiene hoy la oportunidad de dar un salto cualitativo hacia un nuevo modelo de Estado. Un Estado más inteligente, sí, pero también más justo. Desde el Ministerio de Administración Pública reiteramos nuestro compromiso con esta visión de futuro: un gobierno más cercano, más digital y más humano.