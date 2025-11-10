Rectificar es de sabios

Hoy, lunes diez de noviembre, celebramos el Día de la Constitución, que fue el pasado jueves seis. Las buenas intenciones que en 1997 motivaron al legislador, sumadas a que no se podía vislumbrar a medio plazo el efecto pernicioso de la medida, podrían excusarle; pero, lo que resulta imperdonable es que, a 28 años de la funesta la ley, los congresos posteriores no se hayan planteado analizar y discutir su pertinencia.

Los legisladores han sido prolíficos al momento de crear (o proponer) instituciones públicas intrascendentes; hacer reconocimientos inmerecidos o resoluciones que no se corresponden con las prioridades nacionales; y, muchas veces, dirigir esfuerzos legislativos hacia acciones o iniciativas que la ciudadanía no percibe (con razón o sin ella) como productivas.

Haber priorizado en 1997 un enfoque economicista al momento de aprobar la ley 139-97, al punto que seis de sus siete “considerandos” están redactados en función de incrementar la “producción y productividad de la Nación Dominicana”, obedeció a un tiempo y un contexto diferente al presente.

Al disponer los efectos de día festivo no laborable de los días “6 de enero, día de Reyes; 26 de enero, día de Duarte; 1º de mayo, día del Trabajo; 16 de agosto, día de la Restauración; y 6 de noviembre, día de la Constitución” para el lunes precedente o siguiente –según su fecha–, la ley, si bien consolida un bloque de celebración con el fin de semana que corresponda; crea fines de semana largos más estables y planificados; a la par que minimiza el “efecto puente” que había en el pasado; acarrea un efecto secundario que, a la larga, ha resultado pernicioso.

Sin abundar en el hecho de que el espíritu de la ley quedó trunco, desde el momento mismo en que siete días festivos religiosos quedaron inamovibles, frente a cinco días festivos laicos; o que, de estos, tres son esenciales y fundacionales en el calendario litúrgico de la nacionalidad dominicana (nacimiento de Juan Pablo Duarte, Restauración de la República y promulgación de la Constitución); toca reconocer que la implementación de la ley, procurando fines económicos, ha erosionado las bases del patriotismo, al configurar la idea en las jóvenes generaciones de que dichas fechas fundacionales son días de asueto y no días en los cuales celebrar y recordar la efeméride.

Esta bipolaridad institucional ha desvinculado del ethos nacional estas sagradas fechas, al punto que el día del nacimiento del fundador de la república ha quedado reducido a un fin de semana largo. Décadas después, las celebraciones nacionales están vaciadas de significado patriótico, contribuyendo a la ruptura de la conexión espiritual que subyace detrás de cada efeméride patriótica.

Bien haría el presidente Luis Abinader en proponer un debate legislativo en torno a este adefesio, y que el congreso evalúe la pertinencia o no de una medida que, a la luz de las celebraciones patrias, resulta contraproducente.