Vivimos espantosas y violentas desigualdades económicas, unos 47 millones de estadounidenses, pobres de solemnidad, no tienen qué comer; porque trifulcas entre políticos suspendieron la asistencia pública.

Las cortes neoyorquinas están abarrotadas con demandas de desalojo; pocos pueden pagar la carísima renta.

Pero Elon Musk, el presidente de Tesla, ganará más de un trillón, sin pagar impuestos, no tiene “salario”, solo “acciones”, que usa para garantizar “préstamos” bancarios. El humilde expresidente Barack Obama tiene mansiones en Hawái, Martha’s Vineyard, Washington D.C., y Chicago; ahora construye una biblioteca que costará unos mil millones.

Musk y Obama desprecian al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, porque quiere congelar la renta y fijar el salario mínimo en $30.00 la hora.

Musk, Obama y el presidente Donald Trump coinciden contra Mamdani, el bienestar popular y la historia, los dos primeros son “buenos”; pero el último es “muy malo”.