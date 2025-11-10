La frontera de EE. UU. permanece cerrada pese al cierre del gobierno

Circula el rumor de que, debido al cierre del Gobierno en los Estados Unidos, la frontera se abriría. Esta información es falsa. Nada ha cambiado. La frontera sur de los Estados Unidos permanece cerrada. Las autoridades estadounidenses reiteran que toda persona que intente ingresar de manera irregular será procesada conforme a la ley y podría enfrentar detención o deportación. Las políticas fronterizas siguen firmes para garantizar la seguridad nacional y mantener un proceso migratorio ordenado y legal.

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no está actualizando su contenido en redes sociales de manera regular hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Para información oficial, siga @EmbajadaUSAenRD o visite travel.state.gov.