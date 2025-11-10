Educar para el trabajo del futuro

El pasado miércoles 7 de octubre, tuve la oportunidad de asistir al panel conmemorativo del 58 aniversario de la Fundación de Crédito Educativo (Fundapec), un espacio que más allá de celebrar una trayectoria institucional, sirvió para reflexionar sobre uno de los temas más urgentes del país: el papel de la educación en el desarrollo nacional. Bajo el tema “Capital humano y competitividad: el rol de la educación en la transformación del país”, el encuentro reunió a destacados líderes empresariales como Manuel Corripio, presidente ejecutivo del Grupo Corripio; Pedro Brache, presidente del Grupo Rica; Héctor José Rizek, presidente del Grupo Rizek; y Elena Viyella de Paliza, presidenta de la junta de directores de Unapec.

La presidenta de la junta de directores de Fundapec, Yolanda Valdez, tuvo a su cargo la moderación del diálogo, reafirmando el compromiso de la institución con la movilidad social y la educación de calidad. Las ideas que allí se expusieron coincidieron en un punto esencial: la República Dominicana no podrá avanzar si no transforma su modelo educativo para responder a las demandas del mercado laboral.

Manuel Corripio resaltó que las universidades deben fomentar la creatividad, el ingenio y la capacidad de adaptación en los jóvenes; Pedro Brache subrayó la importancia de desarrollar liderazgo, habilidades digitales y relaciones interpersonales; Elena Viyella insistió en fortalecer las competencias blandas y el aprendizaje continuo; mientras que Héctor José Rizek llamó a construir un pacto educativo nacional que cierre las brechas digitales y sociales que aún persisten. Coincido plenamente con esas visiones. Sin embargo, creo que el verdadero desafío no está solo en reconocer la importancia de la educación, sino en conectarla con el empleo real.

En muchos casos, nuestras universidades siguen formando profesionales sin una lectura clara del mercado, lo que provoca una desconexión entre lo que se enseña y lo que las empresas demandan. Por eso, es urgente que las instituciones de educación superior adapten sus currículas a las necesidades del mercado laboral dominicano, a las vocaciones productivas de cada provincia y a los sectores donde se están generando oportunidades concretas: turismo, agroindustria, tecnología, energías renovables y manufactura, entre otros. Al mismo tiempo, debemos fortalecer y expandir el modelo INFOTEP, que ha demostrado ser una de las estructuras de formación más efectivas del país. Es indispensable replicar el modelo del Community College de San Luis en cada provincia, con el objetivo de formar más técnicos superiores preparados para incorporarse de inmediato al aparato productivo. Educar hoy significa mucho más que impartir conocimientos; significa preparar a las personas para aprender, adaptarse y contribuir al desarrollo nacional. Esa fue, sin duda, la gran enseñanza que dejó el panel de Fundapec. La República Dominicana necesita una educación que inspire, transforme y genere oportunidades reales. En otras palabras, una educación que forme para trabajar, producir y progresar.