Democracia cianótica, ciudadanía en ascuas

La política, entendida como ciencia social, debería ser una herramienta para transformar la sociedad, garantizar derechos y promover el bienestar colectivo. En el programa Entre Periodistas, transmitido por Telesistema, el politólogo Gedeón Santos advirtió: “La democracia va en picada, pero se puede rescatar”. Para él, “los partidos deberían ser como un médico que diagnostica y receta, pero para eso hay que leer, estudiar, entender los síntomas”. Los partidos deberían ser las arterias que distribuyen principios éticos e ideológicos a lo largo del cuerpo político.

Democracia que respira con dificultad

La democracia respira con dificultad. Tiene los labios morados, la mirada perdida, el pulso débil. Está cianótica: le falta oxígeno ideológico. Como advierte Santos, hoy la democracia liberal muestra signos de agotamiento porque ha dejado de cumplir su promesa sustancial: el bienestar. Y es que la democracia no es solo un sistema electoral, sino un modo de organizar la convivencia, el poder y la legitimidad.

Es cierto que puede rescatarse porque no está muerta, pero sí está pidiendo una reforma profunda. Con esta frase, Santos no solo diagnostica un sistema político en crisis, sino que nos lanza una advertencia: si no reformamos la democracia, la democracia se reformará sola. Y no necesariamente para bien. Porque podemos votar, pero no sabemos si el voto pesa. Podemos protestar, pero no sabemos si alguien escucha. Podemos hablar, pero no sabemos si el lenguaje aún transforma. La libertad sin justicia se vuelve un eco; el voto sin resultados, una rutina vacía. Más democracia, menos confianza

Santos propone una “democracia híbrida”, capaz de equilibrar orden y libertad, regulación y creatividad. Advierte contra el “democratísimo”: esa tolerancia excesiva —laissez passer, laissez faire— que, en nombre de la pluralidad, deja entrar al dinero sucio, al oportunismo político y al desgobierno. Sí, pero además debemos educar primero a la juventud y desmontar el clientelismo impuesto por el empresariado, que ha convertido la corrupción en norma.

La historia latinoamericana está llena de líderes que se corrompieron en el camino, cerrando la puerta a los principios ideológicos para darle paso al clientelismo como base del populismo electoral. Este populismo democrático es financiado por empresarios que buscan pingües beneficios. Pero aquí se abre una tensión peligrosa: ¿cómo exigir control sin caer en autoritarismo? ¿Cómo regular sin reprimir? ¿Cómo evitar que la perilla del Estado se convierta en un interruptor que apague derechos?

El desfase: prometer sin poder cumplir

Santos lo llama “el desfase entre deseo y posibilidad”. Los ciudadanos quieren soluciones inmediatas; los políticos prometen milagros. Y cuando llegan al poder, descubren que no tienen ni los recursos ni la voluntad para cumplir. El resultado: frustración, cinismo, populismo. De ahí surgen figuras como Bukele, que ofrecen orden sin deliberación, eficacia sin contrapesos, resultados sin proceso. Y muchos aplauden, no porque no valoren la democracia, sino porque sienten que la democracia los ha dejado solos.

Capitalismo y democracia: fuego que cocina o quema

El capitalismo es fuego: puede cocer el pan o incendiar la casa. La democracia decide si hay cocina o cenizas. Todo depende de quién tenga la perilla… y de si sabemos cuándo bajarle la llama. Porque la democracia no se salva con más ruido, sino con más pensamiento. No con más promesas, sino con más responsabilidad. No con más líderes carismáticos, sino con más ciudadanos críticos.

Una democracia cansada, no muerta

Si la democracia está fatigada, no es solo por culpa de los políticos. También es porque nosotros, los ciudadanos, hemos dejado de exigir profundidad. “El poder es un animal salvaje. Si no sabes dominarlo, te derriba”, advierte Santos. Y tiene razón. La democracia no está muerta: está cansada. Fatigada por una anemia de principios éticos y morales. Como todo cuerpo agotado, necesita descanso, pero también ejercicio; necesita reflexión, pero también acción.

Reformarla no es traicionarla

Reformarla no es traicionarla. Es evitar que otros la traicionen por nosotros. No se salva con discursos, sino con decisiones. No se reforma desde arriba, sino desde adentro. Desde cómo pensamos. Desde cómo votamos. Desde cómo vigilamos. Porque si no la reformamos, otros lo harán. Y puede que no les interese ni la libertad, ni la justicia, ni la dignidad.

La democracia no se hereda: se cultiva. No se celebra: se vigila. No se delega: se ejerce.