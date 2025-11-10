El abstencionismo es oportunidad mercadológica

En las elecciones presidenciales dominicanas se registra un crecimiento sostenido en la abstención electoral, pero, lo que se ve como una amenaza a la legitimidad democrática no levanta preocupación en los partidos políticos, quizá porque en los colectivos políticos no existe la democracia interna. Esa elevada proporción de abstencionistas podría ser una oportunidad mercadológica para ganar las elecciones. Si los partidos son marcas y los candidatos productos, bastaría, aparentemente, de una profunda investigación del mercado electoral y satisfacer de forma creíble con una oferta que incluya la demanda no confesa o la causa de la apatía por parte de los electores. Convencer a los abstencionistas sería un factor de victoria.

A simple vista las cosas parecen una sencillez. Aunque quizá la causa de la apatía sean las marcas y los productos electorales lo que hace más complejo el abordaje, pero, al fin y al cabo, es un análisis mercadológico lo que falta.

Es más, podría ser que políticos y partidos sepan que el abstencionismo creciente tenga su causa original en el desencanto por la actuación de los líderes y las agrupaciones que mienten, engañan y roban o que sepan las causas de la apatía popular, pero resulta más cómodo, barato o fácil dejar las cosas como están.

Los narcotraficantes han encontrado en la política una zona de inversión muy redituable que además brinda un espacio de protección que usan para negocios ilegales. Lo lucrativo del negocio también ha encarecido las formas de atraerse los votos populares. Los que obtienen el dinero fácil son los mayores inversionistas en las campañas y algunos desalmados los apoyan porque así acercan las posibilidades de lograr el poder. presidencial.

Este asalto del poder, esos vendedores de ilusiones podrían ser los causantes del desengaño. El asalto legal del erario, la estafa a la credibilidad está presente en la superficie mental de muchos electores potenciales que solo tienen el alejamiento como rebeldía. Existe la posibilidad de que cualquier día un narco sea candidato presidencial.

Cargar con más narcotraficantes el elenco del congreso y otros organismos estatales, aumentar la corrupción y la impunidad ante el delito no favorece las libertades públicas ni el desarrollo al que aspiramos.

Los escándalos recientes de dirigentes del PRM vinculados al negocio de las drogas ha ido develizando la magnitud del daño sin que se pueda visualizar la dimensión de la herida a la vida democrática. La complicidad o indiferencia ante esta realidad hace crecer la hemorragia de fe, seguir actuando así aumenta la debilidad de las instituciones y nos aproxima a un narco estado que nos hará daño a todos los que aspiran a vivir en este país.

El problema de los partidos, la influencia de los narcotraficantes, son realidades que aumentan la abstención electoral que es un mercado rescatable si se aplican las herramientas correctas. La indiferencia es complicidad.

¿Quién les pondrá cascabel a los narcos?