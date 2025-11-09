Zoo íntimo

Siempre advertí el complejo del avestruz. Era como cerrar los ojos y dejar el cuerpo a merced del fuego cruzado sin un atisbo de imparcialidad. Pero solo un atisbo. Esconderse no es de aguerridos aedas, ni ocultar la testa tampoco. Algunos episodios recientes me han hecho volver al tema de los zoológicos (cubano y dominicano) a donde asistía con la esperanza de embrujas a las fieras de sus jaulas para devorarnos. Pero esas fieras solo saldrían de sus jaulas cuando un fantasma recorriera el mundo. De nada valía sacar la lengua, escupirlas, o lanzar el veneno de mis dardos cubiertos de impiedad. Ellas miraban como buscando un aviso capaz de enfurecerlas, pero como mi rostro solo lucía luces de neón a contrapelo, ellas volvían a sus cuevas o lucían sus miradas cansadas de esperar por el milagro de saltar y posar sus garras en mi cuerpo malherido. No eran fieras sagradas.

Los cocodrilos, por ejemplo, observan con respeto. Abren y cierran sus ojos cansados de sufrir cautiverio sin poder ejercer el poder destructor de sus mandíbulas sobre azucenas marchitas en tiempo de lontananzas. Si eran animales sagrados, dueños de un cautiverio que podía romperse por causas personales. Ellos guardaban la furia del olvido, y solo esperaban un aviso para devorar el mundo donde viven.

Me cansé de presenciar tantas amenazas y culpas atrasadas. Comprendí que los fantasmas aparecen en cualquier calle y dejé de asistir a esas funciones de gala donde reunía muecas y escupitajos frente a las bestias con el propósito de formar una hoguera para adelantar el fin del mundo, o de mis días.

De mi presencia en los zoológicos salté a los acuarios. Y en ellos aprendí a enfrentar el ego repartido entre bardos sobre valuados y “escritores por encargo” que tampoco pudieron anunciar el final de mi cruzada. Con todos ellos a cuestas, pude comprender que mi propia destrucción vive en mí, con sus dardos superpuestos y venenos encumbrados que van haciendo ola y libran un combate por la sobrevivencia y no precisamente contra fantasmas.

El tema de rufianes me obsesiona. Vivo rodeado de ellos y he aprendido a manejarlos, a veces en silencio y otras con la indiferencia. Al final, estos especímenes abandonan campos de batalla porque ven a mi ejército diezmado (en apariencia). No se cansan de buscar nidos raros. Siempre juntos y revueltos. Atacan en pandillas porque en solitario no se atreven a sostener con gallardía una espada y luchar de tú a tú con un adversario común y corriente. He visto caer rufianes. Siempre lloran y suplican perdón cuando se sienten derrotados. Pero jamás he visto a un ser humano digno arrodillarse ante ellos y jurar fidelidad. Es bueno conocerlos, verlos con cabeza de avestruz, tratando de escapar de los problemas humanos o de los ojos de cocodrilo que sobreviven sin esperar la llegada de fantasmas que no existen. La gente confía más en lo que ve. Según esa rara intuición que no podemos ocultar, los ojos nunca mienten. Vean lo que vean o piensen lo que piensen.

Hasta que un tsunami no arrastre sueños hacia un mundo menos complicado, el mar seguirá siendo azul o verde, reflejo de la clara lontananza.

Mientras en un ciclón irrumpa en sus hogares y se lleve hasta su mínimo recuerdo, la lluvia será moraleja y los vientos se comparán con remansos capaces de doblegar el hastío de vivir encerrados como hurones en sus cuevas.

Y hasta que la muerte no cierre los ojos a un ser querido, siempre se albergará la esperanza de un nuevo sol que lo haga despertar de ese estado ansiedad frente a lo desconocido. Es una sensación de seguridad ante lo fatal.

“Hay que ver para creer” dice un viejo adagio que justifica el ocultamiento que se presiente y es inevitable aceptar. Perdón por mirar más de lo debido, pero la verdad siempre se encuentra en la cara oculta de la luna.