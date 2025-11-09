No muestra liderazgo sólido el padre que huye del hogar cuando dos de sus hijos se enfrascan en una discusión o sostienen una pelea.

Tampoco demuestra ser LIDER, el dirigente de un conglomerado social que invita a los grupos de su comarca a un encuentro y lo suspende porque dos o tres de los convocados expresan DISPARIDAD de criterios, sea entre sí o con el propio convocante.

Para no repetir errores, es positivo mirar el pasado, corregir las fallas anteriores y consolidar las cosas positivas. Por ejemplo, en el año 2008, durante la XX Cumbre del Grupo Rio celebrada en nuestro país, esta se convocó en medio de serios enfrentamientos entre Colombia y Ecuador. Antes de suspenderla, esa cumbre sirvió para sentar a los representantes de ambos países y lograr que limaran las diferencias que mantenían en ese momento.

Esta vez, y aprovechando su liderazgo, el presidente Luis Abinader pudo ayudar a que los países con diferencias, se escucharan y reforzaran sus lazos.

No es huyendo o escondiendo la cabeza como el avestruz como se solucionan los conflictos, sino dándole el frente y buscando soluciones sensatas mediante el diálogo, no por imposición con la fuerza y las armas.

Es cuestión de LIDERAZGO unificar a opositores en medio de las discrepancias, sentando a adversarios en la misma mesa y convencerlos de que la sociedad lo que requiere es paz y armonía.