La muerte del necio

La selección natural, fenómeno que preside la evolución de las especies, se suele extrapolar a la evolución social, y se suele considerar también en la esfera de la psicología. Ella implica una competencia por la supervivencia donde vence el más apto. Ese vencer, esa victoria no siempre es sobre el medio ambiente, suele implicar una lucha tenaz de un individuo contra otro, o entre muchos individuos; de una idea contra otra, o de un sistema de ideas contra otro, según la perspectiva desde la que se la considere. Y muchas veces, la victoria de un individuo sobre otro exige la muerte de éste; la victoria de una idea contra otra supone el perecimiento de ésta. Porque, de lo contrario, tal victoria no aseguraría el éxito reproductivo de lo que el ente representa.

Millones de espermatozoides se abren paso a pura fuerza para, al final, uno solo de ellos alcanzar el óvulo codiciado. Su victoria implica la muerte del resto. De la misma manera se replica esa lucha entre los seres humanos. Con variados matices, claro, pero con resultados muy parecidos. El hombre tiene ansias de trascender, y aprecia esa trascendencia a partir de la destrucción del otro: “vencerte es necesario, pero insuficiente, es preciso que tu derrota sea tan grande que no representes para mí, jamás, amenaza alguna. Por eso he de afanarme en alcanzar la cima y sostenerme en ella caiga quien caiga”. Y en esa carrera sin frenos ni escrúpulos se olvida la gente de existir, de ser. Confunden la gloria y el poder con la felicidad, y diluyen su paso por la tierra en el vano afán de sobrepasar a todos, absolutamente a todos sin importar el precio que los demás paguen por su ambición desmedida. Es conveniente recordar a Tolstói y su obra “La muerte de Ivan Ilich”, o la parábola de aquél al que le anunciaron: “Necio, esta noche vienen por tu alma”.