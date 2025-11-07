El nene es tan caprichoso, que las personas racionales se viven preguntando; y qué es lo que quiere el nene?

El nene quiere crecer, pero no se alimenta con la leche que debe invertir para desarrollarse. El nene quiere justicia, pero le arrebata sus recursos, a los pobres nenes trabajadores.

El nene quiere doblar su tamaño en una década, pero no toma las píldoras que lo formalicen, y aniquilen su informalidad, ilusionándose con una formalidad que no progresa, manteniendo una insensata cesantía para los nuevos nenes, un peso impositivo que los aplasta, y una burocracia que los espanta y aniquila.

El nene quiere aprender y doblar su altura para el 36, pero le han puesto maestros que carecen de preparación para educar y enseñar destrezas, construyendo nenes inadaptados en castillos encantados.

El nene quiere viviendas, para cobijar a los nenes pobres de los frecuentes temporales, pero le mantiene altos los intereses, y desaparece los bonos que le alivian el costo del inicial, pero ese nene es tan distraído con lo que dice y hace, que abarata los carros deportivos de los nenes pudientes, a la mitad de los intereses, cuando las calles están abarrotadas, donde no cabe un humo más para envenenar a todos los demás nenes.

El nene se queja de que carece de dinero para celebrar sus cumpleaños, los padres de todos los demás nenes se impusieron comprarle 24 velitas para que les fueran abundantes, y luego ahora sollozando encuentra solo 14 en los bolsillos rotos, donde se les escaparon y robaron las 10 restantes velitas. Pero el nene ahora quiere, que los padres de los nenes pagadores, consigan 10 más velitas, sin que el nene haga el esfuerzo de buscar las que le han robado.

Este es un nene que hace, el mismo truco con la luz que no llega a los nenes cumplidores, y la cobra cara sin llegar. Pero ya se sabe lo que quiere el nene; es seguir derrochando sus tajadas de bizcochos, que ahora otros nenes les prestan con devolución de uso, después de lo comido, pues reparte para 51 nenes, cuando son solo 18 los pobres nenes. Por fin, el nene es glotón de lo ajeno, siendo un ilusionista que no tiene el control de lo que dice tener.

Y el pueblo de los demás nenes quiere más luz, con facturas justas y no abusivas, más eficiencia en el manejo administrativo para recuperar las 10 velitas robadas, que el nene sea pulcro y efectivo en el manejo de los recursos ajenos, tenga buena visión para resolverles a los demás nenes los problemas presentes, y planificación para promover el bienestar de los futuros nenes con políticas públicas acertadas. Eso es lo que quieren los demás nenes de su nene.