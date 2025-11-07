Cuando el problema no es cuánto se debe, sino con qué se paga

En las discusiones sobre la deuda pública, el número que domina los titulares suele ser el porcentaje de deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Si el indicador baja, hay optimismo; si sube, surgen las alarmas. Pero ese reflejo —tan útil en economías grandes y diversificadas— no siempre cuenta la historia completa en países pequeños como la República Dominicana.

Una lección que dejó la década perdida

Quienes vivieron los años ochenta recuerdan que el verdadero problema de la crisis de deuda latinoamericana no fue tanto el monto adeudado, sino la falta de dólares para pagarlo. Eso ocurrió cuando los bancos internacionales cerraron el crédito y las tasas de interés se dispararon, la República Dominicana no tenía petróleo, ni reservas, ni flujos exportadores estables. Su deuda externa se medía en cientos de millones, pero su capacidad de exportar bienes —básicamente azúcar, café, cacao y oro— era limitada y volátil. Mientras que los países de economías con ingresos en divisas más robustos, como Venezuela o México, lograron con el transcurrir del tiempo amortiguar el golpe. Empero países como el nuestro le fue más difícil al ser exportadoras pequeñas se quedaron sin oxígeno financiero. Fue entonces cuando los organismos internacionales comenzaron a mirar con lupa un indicador olvidado: el monto de la deuda en relación a las exportaciones de bienes y servicios.

Qué mide realmente ese indicador

El ratio Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) sobre Exportaciones de Bienes y Servicios mide la capacidad de un país para pagar su deuda pública externa. Es, en términos sencillos, el termómetro que revela cuán dependiente es la economía de los dólares que logra generar.

Un país puede tener una deuda moderada frente al PIB y, sin embargo, estar en serios aprietos si sus exportaciones —la fuente de divisas para pagar intereses y amortizaciones— se reducen o estancan.

En la República Dominicana, ese escenario no es teórico. El turismo, las zonas francas, la minería y las remesas son los pilares de las divisas nacionales. Si uno de esos sectores se contrae —como ocurrió en 2020 con la pandemia—, el país puede enfrentar tensiones de pago aun cuando su PIB continúe creciendo.

Medir la deuda en relación con las exportaciones ofrece un retrato más fiel del riesgo estructural. Ese índice indica que, si el financiamiento externo se redujera o encareciera abruptamente, el país no tendría con qué pagar la deuda externa.

Un espejo para la política económica

Los marcos modernos de sostenibilidad de deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial recomiendan evaluar simultáneamente tres dimensiones:

1. Deuda/PIB —Solvencia macroeconómica.

2. Deuda/Ingresos fiscales —Capacidad del fisco para pagar.

3. Deuda/Exportaciones —Capacidad externa real de pago.

En el caso dominicano, los dos últimos indicadores son los que más deberían preocupar. La presión tributaria ronda apenas el 15% del PIB, y el sector exportador sigue concentrado en pocos rubros. Cualquier choque que afecte al turismo, las remesas o las exportaciones mineras impactaría directamente en la capacidad de servir la deuda externa.

El reto de la nueva década

Hoy la República Dominicana disfruta de una buena posición en los mercados internacionales, con acceso estable a financiamiento y un historial de pago confiable. Pero esa fortaleza no debe confundirse con invulnerabilidad.

Si los flujos de capital globales se encarecen —como ocurrió en los 80— o si una crisis internacional afecta el turismo o las remesas, el país podría enfrentar nuevamente la vieja restricción: no falta voluntad de pago, faltan divisas.

Por eso, he querido advertir a los colegas economistas que, seguir observando únicamente la deuda en proporción al PIB es como conducir mirando solo el retrovisor. La verdadera señal de alerta estará en la evolución del indicador SPNF/Exportaciones.

Quisiera que alguien me diga si el crecimiento del PIB que tanto se celebra en pesos dominicanos también se traduce en la generación de dólares suficientes para pagar la deuda externa.

Con la economía global entrando en una nueva fase de incertidumbre y los mercados financieros más selectivos, la relación entre deuda pública y exportaciones vuelve a ocupar un lugar central en el debate económico dominicano.

“Cuando el país deja de generar suficientes dólares, su deuda se vuelve más pesada, aunque el PIB diga lo contrario.”