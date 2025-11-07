Pensamiento Estratégico en Diplomacia

En la actualidad, los Centros de Pensamiento Estratégico y, asimismo, las Direcciones de Prospectiva Internacional, son órganos creados como parte de la estructura orgánica de los Ministerios de Relaciones Exteriores contemporáneos, que contribuyen a garantizar la efectividad de la política exterior del Estado.

Se trata de órganos de apoyo técnico, no decisorios, “subordinados jerárquicamente a la respectiva Cancillería”; que deben actuar debidamente coordinados, y ser manejados por funcionarios con plenos conocimientos en las disciplinas requeridas en su labor, cuya responsabilidad consiste en prestar colaboración de carácter técnico en la formulación, dirección y ejecución de la política exterior. Demandando, este ejercicio, metódicos estudios, consistentes análisis y sólidas investigaciones.

Ambos órganos, en el marco de sus funciones, deben formular “propuestas y también sugerencias” que, contando con la correspondiente aprobación del titular de la Cancillería, han de ser implementadas, o bien canalizadas, bajo la dirección de dicho titular, con el propósito de ser tomadas en cuenta en la formulación y en la evaluación de la política exterior.

Igualmente, proveen insumos estratégicos, tanto para la gestión de coyunturas como para la anticipación de escenarios futuros, identificando tendencias emergentes y oportunidades para el desarrollo estratégico internacional del país, asegurando que la acción exterior del Estado responda de manera proactiva y estructurada a los desafíos globales.

1) Funciones básicas de los Centros de Pensamiento Estratégico:

- Realizar análisis técnicos sobre las coyunturas internacionales de interés para el país.

-Diagnosticar y pronosticar problemáticas que podrían repercutir en la política exterior.

-Formular y proponer rutas estratégicas.

- Elaborar informes de carácter estratégico para el titular de la Cancillería y, con la previa autorización de este, para las embajadas, las misiones permanentes y otros funcionarios del Estado.

- Fortalecer la “inteligencia diplomática” y apoyar con aportes y estrategias la efectividad en las acciones de “soft power” y de la diplomacia pública.

- Evaluar, y proponer, posiciones internacionales del Estado en áreas estratégicas.

- Contribuir en los correspondientes programas de formación técnica.

2) Funciones principales de las Direcciones de Prospectiva Internacional:

- Elaborar escenarios geopolíticos futuros, en el marco de sus responsabilidades.

- Integrar tecnologías emergentes (IA, “Big Data”, “minería de datos”, entre otras) en el análisis y procesamiento de datos .

- Identificar riesgos emergentes para la seguridad nacional e internacional; y recomendar reformas y anticipaciones estratégicas.

- Evaluar “megatendencias” tecnológicas y sociales.

- Diseñar estrategias de inserción internacional a largo plazo.

3) Responsabilidades conjuntas en la Cancillería

Ambos órganos cumplen funciones técnicas complementarias: los Centros de Pensamiento Estratégico como “radar táctico del presente” y las Direcciones de Prospectiva Internacional como “brújula estratégica del futuro”.

En ambos casos se trata de una labor eminentemente técnica, de carácter multidisciplinar, que requiere de profesionales con sólida formación en materia de Relaciones Internacionales y en otros campos como la tecnología de la información y comunicación, el Derecho internacional y Derecho diplomático contemporáneos. También de la Economía y Comercio internacionales, la Geopolítica, entre otros. En estos equipos resulta imprescindible contar con profesionales de la Diplomacia con experiencia en “la aplicación de la inteligencia, y tacto”, en la conducción de las relaciones entre los Estados.

Cabe resaltar, que ambos órganos no solo son instrumentos analíticos, sino también verdaderos motores de proyección estratégica del Estado en el sistema internacional contemporáneo.