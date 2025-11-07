La patria entre dos hombres: historia de una enemistad que nos costó demasiado

No pasa un solo día en que los líderes de la oposición política del país, del tiempo pluscuamperfecto, ese que describe el pasado como incorregible, el pretérito que no permite cambiar lo que no debimos hacer, pero ya hicimos, o como dice un amigo poeta, ese pasado testarudo, que no tiene remedio, pero que debemos evitar que sea tronchador de futuro.

No sé si luego de lo que le ha sucedido a sus consanguíneos y allegados, Danilo Medina se arrepiente de haber impedido el triunfo de Leonel Fernández en las elecciones internas del 2019 en su partido, que dio paso a la enemistad que para muchos es irreconciliable entre él y Leonel, que ojalá no sea así, y permitió como un accidente histórico, la llegada de Luis Abinader y el PRM al poder.

Tampoco sé, si Danilo se arrepiente de la mala jugada que le hicieron a Leonel con traer a Quirino Paulino, aprobada y recomendada por su asesor Yoao Santana y planteada como única manera de parar e impedir el triunfo de Leonel, jugada que, con la ayuda de un sanjuanero impertinente, y uno de sus funcionarios más cercanos, se puso en marcha esa estrategia maquiavélica y asquerosa, iniciando así, la ruptura que jamás debió ocurrir, por el bien de ellos y del país, de esa relación política y de hermandad.

Creo que un gran gobierno como el llevado a cabo por Danilo Medina, que ejecutó acciones y políticas públicas que dignificaron al dominicano, que aportó a la infraestructura para el desarrollo de la nación e importantizó al campesino. Danilo con sus visitas sorpresas de cada domingo, llevo esperanza y soluciones a cada rincón del país, Un hombre humilde, trabajador, orgullosamente campesino, con una visión integral de desarrollo a escala humana, pero como todos, es imperfecto. Apena mucho que sus parientes, allegados y familiares hayan decidido hacer diabluras que dañaran o empañaran su gestión y pusieran a un hombre brillante a terminar su vida política, como un bandolero y corrupto, probablemente, sin serlo.

Dentro de las imperfecciones de Danilo está el ser rencoroso y testarudo. Cuenta el rumor público que, en una ocasión, hombres del Conep, se acercaron a decirle que tenían los números de las encuestas, que Leonel ganaba las elecciones internas del 2019 en su partido y que, por favor, si eso sucedía, que no se involucrara, a cuyos comentarios, se dice él respondió que, “por encima de mi cabeza y mi cadáver, Leonel volvería a ser presidente”, si eso es cierto, entonces es una muestra de que sus defectos, son más grandes que sus virtudes. Danilo no comprendió, que como dijera Juan Bautista Alberti “La grandeza del vecino, forma parte elemental e inviolable de la nuestra […]”.

Danilo tampoco ha comprendido que la marca PLD, aún está muy deteriorada y desacreditada, que necesita más tiempo para reponerse y recomponerse, pero la situación en que vive el pueblo dominicano, ante la fallida administración actual, caracterizada por un funcionariado incompetente y mediocre, algunos corruptos y hasta vinculados al narco y al lavado, no espera que se de esa recomposición, porque al dominicano se lo está llevando el mismísimo Diablo.

Esta administración no ha entendido que con dadivas para solucionar el problema de un solo día del mes, no se logra el desarrollo, que las tarjetitas de Supérate, son un asistencialismo cruel que hunde en más pobreza al que la recibe sin planes de desarrollo real. Danilo debe comprender que el pueblo pobre se encuentra en una situación de desesperación, y que si a él le duele este pueblo, si quiere reivindicarse ante la historia y dignificar su nombre, debe crear las condiciones para la unidad de la oposición alrededor de quien en esta oportunidad puede sacar al PRM del poder, que es Leonel Fernández. Porque se necesita experiencia, voluntad política para cambiar el rumbo del país, de una visión estratégica y acciones para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Danilo tiene que entender y aceptar que, Leonel representa la esperanza. Porque como dijera el poeta venezolano Andrés Bello “Sólo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones.” Y en el caso de Danilo, él no puede permitir que el rencor eclipse su grandeza.