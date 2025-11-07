Destruir a Nueva York

Los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Donald Trump, de Estados Unidos; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, son unos extraños “hermanos trillizos políticos”.

Como líderes, nacieron de desigualdades económicas impuestas por un microscópico grupúsculo que acumula riquezas, excluyendo a las mayorías.

Cansados de la cúpula empresarial y política corrupta que monopolizaba las riquezas, los venezolanos eligieron a Hugo Chávez en 1999.

Desde el triunfo de Chávez, Washington intentó un golpe de Estado, imponer un presidente títere, e impuso más de 1.400 sanciones y bloqueos económicos contra Venezuela. Para demostrar que “el socialismo no funciona”.

Bill Clinton (1993-2001) profundizó la “revolución neoliberal” de Ronald Reagan y George Bush padre (1981-1993). Clinton facilitó que los empresarios trasladaran los empleos al extranjero, dejando desempleados a los estadounidenses. También desreguló la banca y promovió la tecnocracia, enriqueciendo descomunalmente a banqueros y tecnócratas, iniciando las abismales desigualdades económicas actuales.

George Bush hijo y Barack Obama empeoraron la situación, los estadounidenses eligieron a Trump.

Desde que Trump retornó, la clase política corrupta obstruye hasta sus intentos de hacer cumplir leyes, para demostrar que “Trump es loco, dictador, se cree rey”.

Pagando renta, transporte y guarderías infantiles, la mayoría de neoyorquinos gasta más de la mitad de sus ingresos. Mamdani propuso aumentar en un 100 por ciento el salario mínimo, congelar la renta, transporte y guarderías infantiles gratuitas; por eso lo elegimos.

Mamdani recién ganó la alcaldía neoyorquina y Trump amenaza con imponerle sanciones y bloqueos económicos para así demostrar que “el socialismo no funciona”.

Planea tratar a Nueva York como a Venezuela, sanciones económicas e intervenciones militares, para decapitar a sus líderes.

Trump y la corrupta élite política estadounidense demostraron tener objetivos comunes; están bien unidos contra Maduro y Mamdani.

El enfrentamiento entre Trump y la clase política contra Mamdani bien puede destruir la ciudad de Nueva York.

Los neoyorquinos intentaron cambiar su situación con votos, pacíficamente, si eso no funciona, pueden apelar a la violencia, Trump y la clase política serán los únicos responsables.