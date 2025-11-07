Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

PENSAMIENTO BÍBLICO

Enseñar

Avatar del Daniel Johnson Benoit
Daniel Johnson Benoit

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”, 2 Timoteo 2:2.

El apóstol Pablo insta a su consiervo Timoteo a enseñar. Esa misión no sólo es un arte, sino además un deber ministerial para el hombre de Dios.

Fieles e idóneos para instruir. ¿Qué tipo de enseñanza? Las sanas palabras de Jesús. Sana doctrina conforme a la piedad. El poderoso evangelio de salvación.

Hemos de ser aptos para enseñar. Pablo así exhorta. Ni fábula, ni mitología, tampoco doctrina de demonios; más bien el mensaje de redención.

