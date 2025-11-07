La condena del diagnóstico

Hace unos días, mientras esperaba mi turno para consulta en una clínica privada, escuché una conversación que se fue haciendo colectiva sin que nadie lo planeara.

Una señora comentaba que su hermana había sido diagnosticada con cáncer y que, en cuestión de días, la familia tuvo que empezar a buscar préstamos, hacer rifas y a vender muchas de sus pertenencias para poder costear su tratamiento. Repetía mucho que “aquí uno se enferma y es como una sentencia”. La verdad es que nadie la contradijo y no hacía falta hacerlo.

La realidad es que en nuestro país, recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica no solo significa enfrentar la enfermedad, sino enfrentar un sistema de salud que muchas veces no tiene la capacidad, los recursos o la estructura para sostener a quienes más lo necesitan.

Los centros oncológicos están llenos y tampoco son suficientes, las listas de espera son largas, los medicamentos costosos y cuando llega el momento de decidir cómo continuar, las familias se quedan en un limbo por no tener las posibilidades económicas.

En esa conversación alguien comentó: “El que puede atenderse fuera, se va”. Y es cierto, quien tiene la posibilidad de costear un tratamiento en el extranjero lo hace. ¿Cómo juzgar esa decisión cuando se trata de la vida? Imposible. Pero sinceramente eso deja en la penosa evidencia que la salud se ha vuelto una cuestión de acceso, no de derecho.

Reitero, si para que un dominicano pueda garantizar un tratamiento de una enfermedad crónica tenga que salir del país, entonces hay algo en el sistema que necesita ser revisado con urgencia. ¿Qué pasa con quienes no pueden irse? ¿Es justo que un pueblo que paga impuestos no pueda garantizar su propia salud, mientras quienes lo dirigen viajan a tratarse afuera? ¿No está claro que algo está fallando?