El trabajo de Tony Peña Guaba
Todos sabemos que el ministro encargado del gabinete social del gobierno de Luis Abinader es Tony Peña Guaba, el hijo más pequeño del líder José Francisco Peña Gómez y Doña Lala.
El trabajo es arduo y de casi las 24 horas todos los días, pero él se ha mantenido haciéndolo por responsabilidad y vocación, por herencia y compromiso de sangre con los que menos tienen.
La perversidad política opositora corrupta no le reconoce nada ni al gobierno ni a nadie en particular, pero ese ejercicio social ha estado y está presente en toda la geografía nacional en lo que hay que admitir un trabajo brillante de Peña Guaba y constante apoyo del Presidente no publicitado pero efectivo y sin descanso.
Aspira Tony, con todo derecho, a ganar la convención de su partido PRM y ser presidente de la república, pero ahora tiene en sus manos y su voluntad seguir ayudando a los que menos tienen. Un arduo y largo trabajo que en su momento tendrá que ser reconocido por los que se han beneficiado del mismo sin humillarlos y sin bulla, con vocación y paternal afecto del hijo del más desprendido líder político del país en toda su historia.