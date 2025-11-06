Pérdida de eficacia monetaria

Primer Tiro

Se acumulan evidencias empíricas que (aunque no suficientes) por lo menos permiten formular la hipótesis de que las políticas monetarias expansivas (las que tienen como objetivo estimular la economía a través del aumento del consumo y la inversión que produce una reducción de la tasa de interés) han perdido efectividad, lo cual significa que una reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) ya no produce una reducción de la misma magnitud en tasa de interés. Se trata de un fenómeno complejo, cuyas manifestaciones demandan una teoría explicativa. La mayor parte del mercado de activos financieros en pesos y en dólares ya no está compuesto por pequeños ahorrantes, sino por grandes inversionistas y fondos de inversión que incorporan los efectos esperados de un cambio en la TPM, los cuales se mueven rápidamente entre tipos de monedas y entre instrumentos de los intermediarios financieros y los puestos de bolsa, comparando rendimientos con riesgos de títulos en el país y en el extranjero.

Segundo Tiro

La teoría sostiene que el mercado demanda un rendimiento mínimo igual a la suma de la tasa de interés en dólares, la devaluación esperada y el riesgo/país, y que cuando la tasa de interés en moneda nacional se coloca por debajo de este umbral, los inversionistas demandan dólares para aumentar sus inversiones en dicha moneda. Si una disminución de la TPM genera una tasa de interés por debajo del umbral, entonces se produciría un aumento del tipo de cambio actual. Si el Banco Central decide no tolerar la tasa de devaluación resultante, podría seguir uno de dos caminos. En el primero, intervendría en el mercado cambiario vendiendo reservas y reduciendo la emisión monetaria, lo cual eliminaría parte o la totalidad del efecto de la reducción de la TPM, y en el segundo, reduciendo directamente la emisión mediante el aumento de sus títulos en circulación, con lo cual se produce el mismo efecto. En ambos casos, la tasa de interés de los prestamos bancarios podría bajar menos que la reducción de la TPM, y en el peor de los casos, no bajar, pero en ambos, se estaría ante una situación inequívoca de ineficacia de la política monetaria expansiva.

Tercer Tiro

Entre septiembre del año pasado y enero del que transcurre la TPM fue reducida en 125 puntos, lo que creó expectativas de que la tasa de interés en moneda nacional se reduciría al menos en esa misma magnitud, lo que la colocaría por debajo del umbral de ese momento. Consistente con el objetivo expansivo, los valores en circulación se redujeron en 15.8%, y la emisión monetaria aumentó en 4.9%. Pero la devaluación aumentó en 3.2% y las pérdidas de reservas asociadas a las intervenciones cambiarias dirigidas a reducir dicha devaluación ascendieron a 12.9%, produciendo un efecto de contracción, inconsistente con el objetivo monetario expansivo, lo que finalmente determinó que la tasa activa promedio solo se redujera en 43 puntos, un 34.4% de la reducción de la TPM. Los datos anteriores sugieren que, bajo el régimen cambiario actual, cualquier política monetaria expansiva que reduzca la TPM y que coloque la tasa de interés en moneda nacional por debajo del umbral definido seria inefectiva, en el sentido de que la tasa activa promedio no se reduciría en la misma proporción en que se reduzca la TPM.